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52 قتيلا في نزاع على منطقة أبيي

1/29/2024 2:21:51 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر مسؤول إقليمي أن مسلحين هاجموا قرويين في منطقة أبيي التي تطالب بها كل من السودان وجنوب السودان، ما أسفر عن مقتل 52 شخصًا على الأقل، بينهم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإصابة 64 آخرين.
ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم، لكن يشتبه في أنه يدور حول نزاع على الأرض، حسبما قال وزير الإعلام في أبيي، بولس كوتش.
وكان العنف العرقي المميت شائعا في المنطقة، حيث يخوض أفراد قبيلة دينكا تويك من ولاية واراب المجاورة نزاعا على الأرض مع دينكا نقوك من أبيي حول منطقة أنيت الواقعة على الحدود.
وقال كوتش إن المهاجمين في أعمال العنف التي وقعت كانوا من الشباب المسلحين من قبيلة النوير الذين هاجروا إلى ولاية واراب العام الماضي بسبب الفيضانات في مناطقهم.
وأكدت القوة الأمنية المؤقتة وقوع اشتباكات قبلية في مناطق نينكواك وماجبونج وخاديان، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإجلاء المدنيين إلى قواعد القوة الأمنية المؤقتة.
وأوضح: ((تعرضت قاعدة القوة الأمنية المؤقتة في أغوك لهجوم من قِبل مجموعة مسلحة، وصدت البعثة الهجوم، ولكن بشكل مأساوي قُتل أحد جنود حفظ السلام الغانيين)).
ويختلف السودان وجنوب السودان بشأن السيطرة على منطقة أبيي منذ اتفاق السلام الموقع 2005، الذي أنهى عقودا من الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه، حيث يطالب كل من السودان وجنوب السودان بملكية أبيي، التي لم يتم حل وضعها بعد استقلال جنوب السودان عن السودان في 2011.

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