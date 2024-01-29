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كيم يحافظ على التهديد الخارجي باختبارات الصواريخ

1/29/2024 2:21:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أضاف اختبار كوريا الشمالية في نهاية الأسبوع صواريخ كروز جديدة لإطلاق الغواصات إلى بدايتها الاستفزازية في هذا العام، حيث يتباهى الزعيم كيم جونغ أون بترسانته النووية المتنامية ويهدد بالصراع النووي مع واشنطن وسيول وطوكيو.
وقد اكتسب كيم الثقة من التقدم في برنامجه للأسلحة النووية ومن تعزيز العلاقات مع روسيا، بينما يتطلع إلى كسر العزلة الدبلوماسية وتعزيز موقفه ضد الولايات المتحدة. ويرغب كيم في الحفاظ على شعوره بالتهديد الخارجي.
مخاوف الضغوط
وأثارت التصرفات العسكرية لكوريا الشمالية والتصريحات العدائية في يناير مخاوف من أنها تكثف الضغوط في عام الانتخابات في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وتزايدت المخاوف بشأن الاشتباك العسكري في الأشهر الأخيرة، حيث اتخذت الكوريتان خطوات تنتهك الاتفاقية العسكرية لعام 2018 بشأن الحد من التوترات الحدودية والتي أنشأت مناطق عازلة حدودية ومناطق حظر الطيران.
وكانت الحدود البحرية الغربية سيئة التحديد موقعًا لمناوشات بحرية دامية بين الكوريتين في الأعوام 1999 و2002 و2009. ويُزعم أن كوريا الشمالية نسفت سفينة حربية كورية جنوبية في مارس 2010، مما أسفر عن مقتل 46 بحارًا كوريًا جنوبيًا، كما قامت بقصف مدفعي لجزيرة يونبيونج بالقرب من كوريا الجنوبية. الحدود المتنازع عليها في نوفمبر 2010 أسفرت عن مقتل أربعة كوريين جنوبيين.
اختبار الصواريخ
وفي 14 يناير، أجرت كوريا الشمالية أول اختبار طيران لصاروخ جديد متوسط ​​المدى يعمل بالوقود الصلب، وقالت إنه مزود برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت.
ويعكس الإطلاق سعي كيم للحصول على أسلحة أكثر قوة ويصعب اكتشافها، مصممة لضرب أهداف أمريكية نائية في المحيط الهادئ، بما في ذلك المركز العسكري في جزيرة غوام.
وتعمل الصواريخ الباليستية متوسطة المدى الحالية لدى كوريا الشمالية بمحركات تعمل بالوقود السائل، والتي يجب تحميلها بالوقود قبل الإطلاق، ولا يمكن أن تظل مزودة بالوقود لفترة طويلة. فالصواريخ التي تحتوي على الوقود الصلب جاهزة للإطلاق بشكل أسرع ويسهل تحريكها وإخفائها، مما يجعل من الصعب على الخصوم اكتشافها والتصدي لها.
ومنذ عام 2021، تقوم كوريا الشمالية باختبار أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت مصممة لتتجاوز خمسة أضعاف سرعة الصوت. وإذا تم تطويرها، فإنها يمكن أن تشكل تحديًا لأنظمة الدفاع الصاروخي بسبب سرعتها وقدرتها على المناورة. وحتى الآن، يقول الخبراء إنه من غير الواضح ما إذا كانت مركباتها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت قد تمكنت باستمرار من الحفاظ على سرعات أسرع من 5 ماخ أثناء اختباراتها.

كوريا الشمالية
تمتلك مجموعة واسعة من الصواريخ قصيرة المدى التي تعمل بالوقود الصلب والتي تستهدف كوريا الجنوبية
اختبرت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب لأول مرة العام الماضي
تسعى لتقوية ترسانتها بالأسلحة طويلة المدى المصممة للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة
تصنف كوريا الجنوبية على أنها الخصم الأكبر

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