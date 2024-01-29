كيم يحافظ على التهديد الخارجي باختبارات الصواريخ

(MENAFN
- Al Watan) أضاف اختبار كوريا الشمالية في نهاية الأسبوع صواريخ كروز جديدة لإطلاق الغواصات إلى بدايتها الاستفزازية في هذا العام، حيث يتباهى الزعيم كيم جونغ أون بترسانته النووية المتنامية ويهدد بالصراع النووي مع واشنطن وسيول وطوكيو.
وقد اكتسب كيم الثقة من التقدم في برنامجه للأسلحة النووية ومن تعزيز العلاقات مع روسيا، بينما يتطلع إلى كسر العزلة الدبلوماسية وتعزيز موقفه ضد الولايات المتحدة. ويرغب كيم في الحفاظ على شعوره بالتهديد الخارجي.
مخاوف الضغوط
وأثارت التصرفات العسكرية لكوريا الشمالية والتصريحات العدائية في يناير مخاوف من أنها تكثف الضغوط في عام الانتخابات في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وتزايدت المخاوف بشأن الاشتباك العسكري في الأشهر الأخيرة، حيث اتخذت الكوريتان خطوات تنتهك الاتفاقية العسكرية لعام 2018 بشأن الحد من التوترات الحدودية والتي أنشأت مناطق عازلة حدودية ومناطق حظر الطيران.
وكانت الحدود البحرية الغربية سيئة التحديد موقعًا لمناوشات بحرية دامية بين الكوريتين في الأعوام 1999 و2002 و2009. ويُزعم أن كوريا الشمالية نسفت سفينة حربية كورية جنوبية في مارس 2010، مما أسفر عن مقتل 46 بحارًا كوريًا جنوبيًا، كما قامت بقصف مدفعي لجزيرة يونبيونج بالقرب من كوريا الجنوبية. الحدود المتنازع عليها في نوفمبر 2010 أسفرت عن مقتل أربعة كوريين جنوبيين.
اختبار الصواريخ
وفي 14 يناير، أجرت كوريا الشمالية أول اختبار طيران لصاروخ جديد متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب، وقالت إنه مزود برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت.
ويعكس الإطلاق سعي كيم للحصول على أسلحة أكثر قوة ويصعب اكتشافها، مصممة لضرب أهداف أمريكية نائية في المحيط الهادئ، بما في ذلك المركز العسكري في جزيرة غوام.
وتعمل الصواريخ الباليستية متوسطة المدى الحالية لدى كوريا الشمالية بمحركات تعمل بالوقود السائل، والتي يجب تحميلها بالوقود قبل الإطلاق، ولا يمكن أن تظل مزودة بالوقود لفترة طويلة. فالصواريخ التي تحتوي على الوقود الصلب جاهزة للإطلاق بشكل أسرع ويسهل تحريكها وإخفائها، مما يجعل من الصعب على الخصوم اكتشافها والتصدي لها.
ومنذ عام 2021، تقوم كوريا الشمالية باختبار أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت مصممة لتتجاوز خمسة أضعاف سرعة الصوت. وإذا تم تطويرها، فإنها يمكن أن تشكل تحديًا لأنظمة الدفاع الصاروخي بسبب سرعتها وقدرتها على المناورة. وحتى الآن، يقول الخبراء إنه من غير الواضح ما إذا كانت مركباتها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت قد تمكنت باستمرار من الحفاظ على سرعات أسرع من 5 ماخ أثناء اختباراتها.
كوريا الشمالية
تمتلك مجموعة واسعة من الصواريخ قصيرة المدى التي تعمل بالوقود الصلب والتي تستهدف كوريا الجنوبية
اختبرت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب لأول مرة العام الماضي
تسعى لتقوية ترسانتها بالأسلحة طويلة المدى المصممة للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة
تصنف كوريا الجنوبية على أنها الخصم الأكبر
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