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أونروا تواجه المزيد من تخفيضات التمويل في غزة

1/29/2024 2:21:51 PM
(MENAFN- Al Watan) عرضت وثيقة إسرائيلية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا)، التي تخدم الفلسطينيين في غزة، للمزيد من التخفيضات في التمويل وسط اتهامات بأن 12 من موظفيها متورطون في هجوم 7 أكتوبر الذي أشعل الحرب بين إسرائيل وحماس.
وتفصل الوثيقة مزاعم إسرائيلية بأن مدرسين تابعين للأمم المتحدة وأخصائيًا اجتماعيًا يعمل لدى الوكالة اقتحموا إسرائيل في ذلك اليوم، وفي بعض الحالات ساعدوا في احتجاز رهائن أو تنسيق عمليات نقل الأسلحة.
وأثارت هذه المزاعم، خلال عطلة نهاية الأسبوع، موجة من تخفيضات التمويل من قِبل الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. كما قالت النمسا إنها ستعلق مساعداتها المالية،متجاهلين دور ((أونروا)) في غزة التي تعاني المجاعة ونقص أساسيات الحياة بسبب الحصار الإسرائيلي وهجماته.
إجراء تدقيق
ويرغب الاتحاد الأوروبي في تعيين خبراء مستقلين، لإجراء مراجعة لحسابات وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة من أجل ضمان عدم تورط موظفي ((أونروا)) في ((أنشطة إرهابية)).
وتعد الكتلة المكونة من 27 دولة واحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين في غزة، لكن لم يكن من المقرر أن تقدم المزيد من التمويل لـ((أونروا)) قبل نهاية فبراير.
واتهمت إسرائيل عشرة من موظفي ((أونروا)) بالمشاركة في هجوم حماس في أكتوبر الذي أشعل الحرب، وأدى إلى عدم الاستقرار القاتل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. بينما جمدت عدة دول تمويلها للوكالة.
وتقول المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها ((تتوقع أن توافق أونروا على إجراء تدقيق من قِبل خبراء خارجيين مستقلين يعينهم الاتحاد الأوروبي)).
وستركز المراجعة ((بشكل خاص على أنظمة المراقبة اللازمة لمنع التورط المحتمل لموظفيها في الأنشطة الإرهابية)).
تقرير الاحتلال
وتتهم إسرائيل ((أونروا)) بسحب المساعدات المخصصة للمدنيين، والقتال من داخل منشآت الأمم المتحدة وحولها، ما عرض العديد منها للقصف خلال الحرب.
وكشفت إسرائيل أيضا عن أنفاق حماس التي تمتد بجوار أو تحت منشآت ((أونروا)). كما اتهمت الوكالة بتدريس كراهية إسرائيل في مدارسها.
بينما تنفي ((أونروا)) أنها تساعد حماس أو أي جماعة مسلحة أخرى عن عمد. وقالت إن لديها ضمانات داخلية، وإنها تحقق بشكل شامل في أي مزاعم بارتكاب مخالفات وتحاسب الموظفين، وإنها تقدم قوائم بأسماء جميع موظفيها إلى إسرائيل والدول المضيفة.
كما تضمنت الوثيقة الإسرائيلية مزاعم ضد عشرات من موظفي الأمم المتحدة تقول إنهم شاركوا في هجوم حماس. وأضافت أن سبعة منهم اقتحموا إسرائيل، من بينهم اثنان شاركا في عمليات اختطاف.
وأضافت الوثيقة أنه وفقا للمخابرات، فإن ما يقرب من 190 موظفا في ((أونروا)) كانوا أعضاء في الجماعات المسلحة، دون تقديم أدلة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن تسعة من موظفي ((أونروا)) المتهمين تم فصلهم على الفور، وإنه ستتم محاسبة الجميع، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية.
هجوم وحشي
وأدى الهجوم الجوي والبحري والبري الوحشي الذي شنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة إلى مقتل أكثر من 26000 فلسطيني، معظمهم من النساء والقاصرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. كما هدد بإثارة صراع إقليمي أوسع نطاقا.
وتتابع المملكة العربية السعودية عن كثب التداعيات الدولية حيال عدد من موظفي ((أونروا))، مشددةً على أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات، للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل، خاصة في ظل ما يقدمه العاملون في ((أونروا)) من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة آخرين جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: ((تحث المملكة كل داعمي ((أونروا)) على الاضطلاع بدورهم الداعم المهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر))، مؤكدةً أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها، بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، لـ((التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة)).
وجددت قلقها البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر جراء الانتهاكات الصارخة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي

- أدت مزاعم إسرائيل بأن 12 موظفا في إحدى وكالات الأمم المتحدة متورطون في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر إلى قطع الولايات المتحدة وعدة دول أخرى التمويل عنها، وأشعلت الجدل من جديد حول أكبر جهة تقدم المساعدات الإنسانية إلى غزة.
- تنفي ((أونروا)) هذه الاتهامات، وتقول إنها اتخذت إجراءات سريعة ضد الموظفين المتهمين بالمشاركة في الهجوم.
- علقت الولايات المتحدة وغيرها من كبار المانحين تمويلهم

أونروا
- تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتقديم المساعدة لما يقدر بنحو 700 ألف فلسطيني.
- تدير المدارس والعيادات الصحية ومشاريع البنية التحتية وبرامج المساعدات في مخيمات اللاجئين.
- لديها 13 ألف موظف في غزة وحدها، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين.
- لجأ أكثر من مليون شخص إلى مدارس ((أونروا)) وغيرها من المرافق.
- أدت الحرب إلى مقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني.
- يشمل عدد القتلى أكثر من 150 من موظفي ((أونروا))، وهو أكبر عدد من عمال الإغاثة الذين فقدتهم الأمم المتحدة في صراع واحد.

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