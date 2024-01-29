3 نجوم بالأخضر الإلكتروني

(MENAFN
- Al Watan) يواصل المنتخب السعودي لكرة القدم الإلكترونية معسكره الإعدادي في قطر، والمقام تحضيرًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا الإلكترونية الأولى 2024 بلعبة (eFootball 2024)، المقرر انطلاقها في الأول من فبراير المقبل، والمقامة على هامش كأس أمم آسيا 2023 في قطر.
وتضم قائمة أخضر الإلكترونية المشاركة في البطولة اللاعبين عبدالعزيز البحيري، أحمد العمري، أمجد القرني، بالإضافة إلى المدرب خالد المنصور.
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