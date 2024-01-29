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3 نجوم بالأخضر الإلكتروني

1/29/2024 2:21:50 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل المنتخب السعودي لكرة القدم الإلكترونية معسكره الإعدادي في قطر، والمقام تحضيرًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا الإلكترونية الأولى 2024 بلعبة (eFootball 2024)، المقرر انطلاقها في الأول من فبراير المقبل، والمقامة على هامش كأس أمم آسيا 2023 في قطر.
وتضم قائمة أخضر الإلكترونية المشاركة في البطولة اللاعبين عبدالعزيز البحيري، أحمد العمري، أمجد القرني، بالإضافة إلى المدرب خالد المنصور.

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