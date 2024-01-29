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18 فريقا بطواف العلا

1/29/2024 2:21:50 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد محافظة العلا، اليوم، حفل انطلاق سباق ((طواف العلا 2024)) في نسخته الرابعة، ضمن سباقات الدراجات الهوائية، الذي يستمر حتى الـ3 من فبراير المقبل والمكون من 5 مراحل، تمتد على مسافة 881.2 كم، بمشاركة 18 فريقا عالميا، منهم 9 فرق من فئة UCI WorldTeams، و5 فرق من فئة UCI ProTeams، و4 فرق إضافية.
وستقام اليوم المرحلة الأولى، التي تنطلق من محطة قطار المنشية والعودة للمحطة بمسافة 149.1 كلم.

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