15 جهاز إنعاش قلبي بالمسجد الحرام

(MENAFN
- Al Watan) سجلت أجهزة الإنعاش القلبي داخل المسجد الحرام 19 حالة استخدام خلال العام الماضي 2023م، سواءً من قبل المعتمرين أو المتطوعين أو الموظفين داخل الحرم.
ويتوزع 15 جهاز إنعاش قلبي في أماكن حيوية داخل المسجد الحرام، وتوجد 5 أجهزة في الأبواب الرئيسة، و5 أجهزة في المطاف، و5 أجهزة في التوسعة السعودية الثالثة.
وتعد أجهزة الإنعاش القلبي جزءًا حيويًا من التجهيزات الطبية المستخدمة لإنقاذ حياة الأفراد الذين يعانون من حالات طارئة، بخاصة في حالات توقف القلب أو انخفاض نشاطه.
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