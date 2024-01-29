ضمك يعير أبو شرارة للجبلين

ضمك يعير أبو شرارة للجبلين
التاريخ
1/29/2024 2:21:50 PM
(MENAFN
- Al Watan) وافقت إدارة نادي ضمك على انتقال لاعب الوسط حسن أبو شرارة لنادي الجبلين حتى نهاية الموسم الحالي بنظام الإعارة. ويأتي توجه الضمكاويين لإعارة اللاعب ليجد فرصة المشاركة.
MENAFN29012024000089011017ID1107782448
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.