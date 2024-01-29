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ضمك يعير أبو شرارة للجبلين

1/29/2024 2:21:50 PM
(MENAFN- Al Watan) وافقت إدارة نادي ضمك على انتقال لاعب الوسط حسن أبو شرارة لنادي الجبلين حتى نهاية الموسم الحالي بنظام الإعارة. ويأتي توجه الضمكاويين لإعارة اللاعب ليجد فرصة المشاركة.

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