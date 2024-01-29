انخفاض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الاثنين، بمقدار 11.36 نقطة ليسجل 12252.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 286 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 97 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.
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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا بمقدار 11.36 نقطة ليسجل 12252.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
المصدر:
MENAFN29012024000202011048ID1107782446
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