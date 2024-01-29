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انخفاض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

1/29/2024 2:21:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الاثنين، بمقدار 11.36 نقطة ليسجل 12252.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 286 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 97 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

موضوعات متعلقة بورصة الدار البيضاء تسجل انخفاضا فى مؤشرها الرئيسى 1.37% فى تداولات الاغلاق تراجع معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوترات الجيوسياسية الأسهم الأوروبية تغلق على تباين بعد تسجيل أعلى مستوى لها منذ عامين

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا بمقدار 11.36 نقطة ليسجل 12252.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

المصدر:

MENAFN29012024000202011048ID1107782446

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