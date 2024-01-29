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تداول 35 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

1/29/2024 2:21:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن ، بينما غادرته 7 سفن ، ووصل إجمالي السفن التي تم التداول عليها 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت هيئة الميناء – في بيان اليوم الاثنين – أنه جرى مغادرة 3 قطارات بحمولة إجمالية 3789 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي ، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5239 شاحنة .

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وأشارت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 108 آلاف و229 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 148 ألفا و831 طنًا .

وأفادت بأن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 9884 طنا ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75 ألفا و166 طنا.

المصدر:

MENAFN29012024000202011048ID1107782445

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