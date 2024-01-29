تداول 35 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن ، بينما غادرته 7 سفن ، ووصل إجمالي السفن التي تم التداول عليها 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.
وذكرت هيئة الميناء – في بيان اليوم الاثنين – أنه جرى مغادرة 3 قطارات بحمولة إجمالية 3789 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي ، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5239 شاحنة .
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وأشارت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 108 آلاف و229 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 148 ألفا و831 طنًا .
وأفادت بأن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 9884 طنا ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75 ألفا و166 طنا.
المصدر:
MENAFN29012024000202011048ID1107782445
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