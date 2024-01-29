المفوضية الأوروبية والأفريقي للتنمية يطلقان تمويلًا جديدًا لمشاريع البنية التحتية في أفريقيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أطلقت بالتعاون مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية شراكة جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية في القارة السمراء.
وذكرت المفوضية – في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم – أن“هذه الشراكة جاءت على هامش القمة الإيطالية الأفريقية التي انعقدت هذا الأسبوع وقامت بإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية شراكة الإطار المالي الجديدة بهدف تعزيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية في أفريقيا.
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وقد زادت عمليات التمويل مع بنك التنمية الأفريقي بشكل كبير خلال العامين الماضيين، حيث وصلت الآن إلى 972 مليون يورو في عمليات الدمج والضمانات. وسيرتفع هذا الرقم أكثر بعد توقيع اتفاقية الشراكة الإطارية المالية الجديدة”.
وتم توقيع هذا الاتفاق التاريخي من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا، بما يفتح نطاقًا واسعًا من الفرص لكلا المنظمتين لتقديم تمويل مشترك جديد لمشاريع البنية التحتية. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، سيتماشى الاتفاق مع أولويات استراتيجية البوابة العالمية التابعة للمفوضية الأوروبية لتوفير اتصالات مستدامة وموثوقة مع البلدان الشريكة. ومن المنتظر أن يدعم الاتحاد الأوروبي القارة السمراء حتى عام 2027 باستثمارات بقيمة 150 مليار يورو.
وقالت فون دير لاين، تعليقًا على ذلك:“يسعدني جدًا إطلاق حقبة جديدة من التعاون بين أوروبا وأفريقيا. وسنقوم معًا ببناء اقتصادات نظيفة وتنافسية في جميع أنحاء القارة لتعزيز المهارات وتوفير فرص العمل، خاصة للشباب الأفريقي النابض بالحياة. إن الاتفاقية الجديدة المبرمة اليوم بين المفوضية الأوروبية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية سوف تعمل على تشغيل مشاريع البنية التحتية الطموحة في أفريقيا في إطار البوابة العالمية، وهي استراتيجية الاستثمار الأوروبية للعالم. إنني أتطلع إلى المشاريع الرائعة التي سنعمل عليها معًا كشركاء”.
وبحسب البيان، فإنه“من المنتظر أن تساهم هذه الاتفاقية في تنفيذ سلسلة من الاستثمارات في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا في ممرات النقل الاستراتيجية وفي مجال الطاقة والاتصال الرقمي. ومن بين المشاريع المشتركة الرئيسية تطوير (ممر لوبيتو)، وهو ممر نقل مبتكر من شأنه أن يعزز إمكانيات التصدير لزامبيا وأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لتعزيز تداول البضائع وتشجيع تنقل المواطنين. وفي منتدى البوابة العالمية الذي انعقد في أكتوبر 2023، وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية مذكرة تفاهم مع شركاء عالميين لحشد التمويل لتطوير هذا الممر. ومن بين الشركاء الآخرين الحكومات المضيفة في أنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وحكومة الولايات المتحدة ومؤسسة التمويل الأفريقية”.
المصدر:
MENAFN29012024000202011048ID1107782444
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