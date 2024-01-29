المفوضية الأوروبية والأفريقي للتنمية يطلقان تمويلًا جديدًا لمشاريع البنية التحتية في أفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أطلقت بالتعاون مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية شراكة جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية في القارة السمراء.

وذكرت المفوضية – في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم – أن“هذه الشراكة جاءت على هامش القمة الإيطالية الأفريقية التي انعقدت هذا الأسبوع وقامت بإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية شراكة الإطار المالي الجديدة بهدف تعزيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية في أفريقيا.

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وقد زادت عمليات التمويل مع بنك التنمية الأفريقي بشكل كبير خلال العامين الماضيين، حيث وصلت الآن إلى 972 مليون يورو في عمليات الدمج والضمانات. وسيرتفع هذا الرقم أكثر بعد توقيع اتفاقية الشراكة الإطارية المالية الجديدة”.

وتم توقيع هذا الاتفاق التاريخي من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا، بما يفتح نطاقًا واسعًا من الفرص لكلا المنظمتين لتقديم تمويل مشترك جديد لمشاريع البنية التحتية. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، سيتماشى الاتفاق مع أولويات استراتيجية البوابة العالمية التابعة للمفوضية الأوروبية لتوفير اتصالات مستدامة وموثوقة مع البلدان الشريكة. ومن المنتظر أن يدعم الاتحاد الأوروبي القارة السمراء حتى عام 2027 باستثمارات بقيمة 150 مليار يورو.

وقالت فون دير لاين، تعليقًا على ذلك:“يسعدني جدًا إطلاق حقبة جديدة من التعاون بين أوروبا وأفريقيا. وسنقوم معًا ببناء اقتصادات نظيفة وتنافسية في جميع أنحاء القارة لتعزيز المهارات وتوفير فرص العمل، خاصة للشباب الأفريقي النابض بالحياة. إن الاتفاقية الجديدة المبرمة اليوم بين المفوضية الأوروبية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية سوف تعمل على تشغيل مشاريع البنية التحتية الطموحة في أفريقيا في إطار البوابة العالمية، وهي استراتيجية الاستثمار الأوروبية للعالم. إنني أتطلع إلى المشاريع الرائعة التي سنعمل عليها معًا كشركاء”.

وبحسب البيان، فإنه“من المنتظر أن تساهم هذه الاتفاقية في تنفيذ سلسلة من الاستثمارات في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا في ممرات النقل الاستراتيجية وفي مجال الطاقة والاتصال الرقمي. ومن بين المشاريع المشتركة الرئيسية تطوير (ممر لوبيتو)، وهو ممر نقل مبتكر من شأنه أن يعزز إمكانيات التصدير لزامبيا وأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لتعزيز تداول البضائع وتشجيع تنقل المواطنين. وفي منتدى البوابة العالمية الذي انعقد في أكتوبر 2023، وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية مذكرة تفاهم مع شركاء عالميين لحشد التمويل لتطوير هذا الممر. ومن بين الشركاء الآخرين الحكومات المضيفة في أنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وحكومة الولايات المتحدة ومؤسسة التمويل الأفريقية”.

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