ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية وداو جونز يتجه نحو تسجيل مستوى قياسي جديد

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الإثنين على نحو طفيف، حيث يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.15% إلى 38158 نقطة، في تمام الساعة 05:37 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجل الأسبوع الماضي خامس إغلاق قياسي له منذ بداية العام.

موضوعاتبورصة الدار البيضاء تسجل انخفاضا فى مؤشرها الرئيسى 1.37% فى تداولات الاغلاق تراجع معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوترات الجيوسياسية الأسهم الأوروبية تغلق على تباين بعد تسجيل أعلى مستوى لها منذ عامين

فيما استقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 4893 نقطة بعدما سجل إغلاقًا قياسيًا للجلسة الخامسة على التوالي في الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.20% إلى 15486 نقطة.

وتبدأ لجنة السوق المفتوح الفيدرالية اجتماع السياسة الذي يستمر يومين الثلاثاء، ويتوقع المستثمرون بنسبة 97% أن يبقي صناع السياسة على الفائدة دون تغيير، لكنهم يترقبون تعليقات المسؤولين لبناء توقعاتهم على المدى القصير.

وسيكون هذا الأسبوع الأكثر ازدحامًا بنتائج أعمال الشركات الأمريكية، حيث تخطط 19% من الشركات المدرجة بمؤشر“إس آند بي 500” لإصدار تقاريرها المالية الفصلية خلال الجلسات القليلة المقبلة.

ومن بين هذه الشركات، أسماء كبيرة في قطاع التكنولوجيا، مثل“مايكروسوفت” و”آبل” و”ألفابت” و”أمازون”، إلى جانب“بوينج” و”ميرك”.

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