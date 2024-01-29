ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية وداو جونز يتجه نحو تسجيل مستوى قياسي جديد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الإثنين على نحو طفيف، حيث يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.15% إلى 38158 نقطة، في تمام الساعة 05:37 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجل الأسبوع الماضي خامس إغلاق قياسي له منذ بداية العام.
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فيما استقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 4893 نقطة بعدما سجل إغلاقًا قياسيًا للجلسة الخامسة على التوالي في الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.20% إلى 15486 نقطة.
وتبدأ لجنة السوق المفتوح الفيدرالية اجتماع السياسة الذي يستمر يومين الثلاثاء، ويتوقع المستثمرون بنسبة 97% أن يبقي صناع السياسة على الفائدة دون تغيير، لكنهم يترقبون تعليقات المسؤولين لبناء توقعاتهم على المدى القصير.
وسيكون هذا الأسبوع الأكثر ازدحامًا بنتائج أعمال الشركات الأمريكية، حيث تخطط 19% من الشركات المدرجة بمؤشر“إس آند بي 500” لإصدار تقاريرها المالية الفصلية خلال الجلسات القليلة المقبلة.
ومن بين هذه الشركات، أسماء كبيرة في قطاع التكنولوجيا، مثل“مايكروسوفت” و”آبل” و”ألفابت” و”أمازون”، إلى جانب“بوينج” و”ميرك”.
المصدر:
MENAFN29012024000202011048ID1107782443
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