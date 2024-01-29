كفر الشيخ: نستهدف زراعة 100 ألف فدان قطن خلال الموسم الجاري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ ناجح غربية، إن الوزارة تستهدف مضاعفة الأراضي المزروعة بالقطن بكفر الشيخ إلى 100 ألف فدان في الموسم الحالي، في ظل اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي خاصة المحاصيل الاستراتيجية؛ وهو ما أدى لعودة القطن المصري لعصره الذهبي.
وأكد وكيل الزراعة – في مداخلة لبرنامج“صباح الخير يا مصر” – أن كفر الشيخ من المحافظات الرائدة في زراعة القطن؛ نظرا لطبيعة الأرض ذات النسبة من الملوحة، مشيرا إلى أنه من المستهدف زيادة محصول القطن من خلال أصناف قوية يتم توزيعها على الفلاحين، والحفاظ على السلالة المصرية للقطن والتقاوي المنتقاة عالية الإنتاج.
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وأوضح أن منظومة تسويق القطن من الطفرات التي تحققت ولم تعد تواجه مشكلات، فقد كسر القطن حاجز 15 ألف جنيه للقنطار، وهو سعر مشجع ومرض للمزارعين، لافتا إلى أنه يتم العمل على المنظومة من قبل وزارة التجارة والصناعة وقطاع الأعمال، وتضمن الحفاظ على أعلى جودة ممكنة وحصول الفلاح على أعلى سعر ممكن.
المصدر:
MENAFN29012024000202011048ID1107782442
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