كفر الشيخ: نستهدف زراعة 100 ألف فدان قطن خلال الموسم الجاري

MENAFN - Al-Borsa News) قال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ ناجح غربية، إن الوزارة تستهدف مضاعفة الأراضي المزروعة بالقطن بكفر الشيخ إلى 100 ألف فدان في الموسم الحالي، في ظل اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي خاصة المحاصيل الاستراتيجية؛ وهو ما أدى لعودة القطن المصري لعصره الذهبي.

وأكد وكيل الزراعة – في مداخلة لبرنامج“صباح الخير يا مصر” – أن كفر الشيخ من المحافظات الرائدة في زراعة القطن؛ نظرا لطبيعة الأرض ذات النسبة من الملوحة، مشيرا إلى أنه من المستهدف زيادة محصول القطن من خلال أصناف قوية يتم توزيعها على الفلاحين، والحفاظ على السلالة المصرية للقطن والتقاوي المنتقاة عالية الإنتاج.

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وأوضح أن منظومة تسويق القطن من الطفرات التي تحققت ولم تعد تواجه مشكلات، فقد كسر القطن حاجز 15 ألف جنيه للقنطار، وهو سعر مشجع ومرض للمزارعين، لافتا إلى أنه يتم العمل على المنظومة من قبل وزارة التجارة والصناعة وقطاع الأعمال، وتضمن الحفاظ على أعلى جودة ممكنة وحصول الفلاح على أعلى سعر ممكن.

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