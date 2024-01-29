كنوك الصينية تستهدف زيادة بنسبة 5% في إنتاج النفط والغاز عام 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة التنقيب البحري عن النفط“كنوك” الصينية رفع إنتاجها من النفط والغاز إلى 1.95 مليون برميل يوميًا من المكافئ النفطي في عام 2024، أي أعلى بنحو 5.2% من إنتاجها المقدر بـ 1.85 مليون برميل يوميًا في العام الماضي.

وقال“تشو شينهاي”، الرئيس التنفيذي ورئيس الشركة:“نستهدف تحقيق أهداف البرامج الرئيسية الثلاثة المتمثلة في زيادة الاحتياطيات والإنتاج، والابتكار التكنولوجي، والتنمية الخضراء، والمضي قدمًا في مبادرة تعزيز الجودة والكفاءة”.

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وبحسب البيان المنشور على موقع الشركة المملوكة للدولة، تتوقع“كنوك” أن يتراوح صافي الإنتاج المستهدف بين 700 مليون إلى 720 مليون برميل من المكافئ النفطي في عام 2024، على أن يرتفع إلى 800 مليون في عام 2025، و830 مليون في 2026.

وأضاف البيان، أن الشركة ستعزز جهودها في التنقيب عن الغاز الطبيعي، وستدفع قدمًا لتشغيل ثلاث مناطق غاز بحجم تريليون متر مكعب (أكثر من 35 تريليون قدم مكعبة)، في بحر الصين الجنوبي وبحر بوهاي وبر الصين على التوالي.

وتتطلع“كنوك” لإنفاق ما بين 125 مليار يوان و135 مليار يوان (17.6 إلى 19 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 1.56% عن النفقات الرأسمالية البالغة 128 مليار يوان في عام 2023، مع توجيه ما يقرب من 63% من النفقات إلى التطوير في عام 2024.

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