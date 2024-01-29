كنوك الصينية تستهدف زيادة بنسبة 5% في إنتاج النفط والغاز عام 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة التنقيب البحري عن النفط“كنوك” الصينية رفع إنتاجها من النفط والغاز إلى 1.95 مليون برميل يوميًا من المكافئ النفطي في عام 2024، أي أعلى بنحو 5.2% من إنتاجها المقدر بـ 1.85 مليون برميل يوميًا في العام الماضي.
وقال“تشو شينهاي”، الرئيس التنفيذي ورئيس الشركة:“نستهدف تحقيق أهداف البرامج الرئيسية الثلاثة المتمثلة في زيادة الاحتياطيات والإنتاج، والابتكار التكنولوجي، والتنمية الخضراء، والمضي قدمًا في مبادرة تعزيز الجودة والكفاءة”.
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وبحسب البيان المنشور على موقع الشركة المملوكة للدولة، تتوقع“كنوك” أن يتراوح صافي الإنتاج المستهدف بين 700 مليون إلى 720 مليون برميل من المكافئ النفطي في عام 2024، على أن يرتفع إلى 800 مليون في عام 2025، و830 مليون في 2026.
وأضاف البيان، أن الشركة ستعزز جهودها في التنقيب عن الغاز الطبيعي، وستدفع قدمًا لتشغيل ثلاث مناطق غاز بحجم تريليون متر مكعب (أكثر من 35 تريليون قدم مكعبة)، في بحر الصين الجنوبي وبحر بوهاي وبر الصين على التوالي.
وتتطلع“كنوك” لإنفاق ما بين 125 مليار يوان و135 مليار يوان (17.6 إلى 19 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 1.56% عن النفقات الرأسمالية البالغة 128 مليار يوان في عام 2023، مع توجيه ما يقرب من 63% من النفقات إلى التطوير في عام 2024.
المصدر:
MENAFN29012024000202011048ID1107782441
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