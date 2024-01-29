الملا: أولوية القطاع زيادة الإنتاج من الغاز والبترول لتوفير احتياجات السوق المحلي

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن الأولوية القصوى لقطاع البترول هي زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول بهدف الاستمرار في توفير احتياجات السوق المحلي ومشروعات القيمة المضافة.

جاء ذلك اليوم خلال اجتماع وزير البترول والثروة المعدنية، مع رئيسة شركة إيناب سيبترول التشيلية دينيس أبو دينين، حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخططها خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء استحواذها على منطقة امتياز جديدة مؤخرًا.

وأشار وزير البترول إلى أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة في مجال البترول والغاز وبنية تحتية قوية تضمن مرونة كافة الأنشطة البترولية في ظل منظومة التعاون والتكامل التي يطبقها القطاع بالتعاون مع شركائه الأجانب.

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من جانبها قالت رئيسة شركة إيناب سيبترول التشيلية دينيس أبو دينين، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات تقدر بحوالي 70 مليون دولار خلال عام 2024 لحفر 4 آبار تنموية و3 آبار استكشافية في مناطق شهد وشمال شرق شهد والزهراء.

وأكدت انتهاء عمليات المسح الزلزالي الذي أجرته الشركة في منطقة غرب عامر بالصحراء الغربية والتي استحوذت عليها الشركة التشيلية مؤخرًا، وذلك تمهيدًا لبدء عمليات الحفر خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى تنفيذ مبادرة للطاقة المستدامة في منطقة شمال راس قطارة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الغازات المصاحبة في توليد الكهرباء.

وشددت على اعتزاز الشركة بالعمل في مصر واعتزامها الاستحواذ على المزيد من مناطق الامتياز والتوسع في أنشطتها، مشيرة إلى مشاركات الشركة في المساهمة المجتمعية في مناطق عملها من خلال توفير برامج تدريبية وورش عمل لسكان المناطق المجاورة، بالإضافة إلى عمليات ترميم المدارس والمباني السكنية وتوفير معدات ومستلزمات طبية للمستشفيات.

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