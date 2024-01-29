الضرائب: منظومة ميكنة الرواتب تسهم فى الحد من الفاقد الضريبى فى ضريبة كسب العمل

(MENAFN
- Al-Borsa News) شوقى: المنظومة تسهم فى القضاء على المشكلات الضريبية نتيجة فروق الفحص
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قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب ، إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات أسهمت بشكل كبير فى الحد من الفاقد الضريبيى فى ضريبة كسب العمل بسبب فروق إحتساب الضريبة مما ساعد على إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأضافت أن منظومة احتساب ضريبة الأجور والمرتبات الجديدة ساهمت فى وضوح هيكل الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة مما ساعد على وضوح الرؤية لدى متخذى القرار .
وأوضحت عبدالعال أن المنظومة تعد مشروع قومى يسهم فى استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة بشكل فعال.
وقال ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، إن المشروع ميكنة ضريبة الرواتب واحد من حوالى 23 مشروع تعمل عليهم وزارة المالية حاليا، حيث واجه تحديات كثيرة فى مراحل التنفيذ والنشر على المجتمع الضريبى.
وقال شريف شوقى، الشريك التنفيذى، لـ” برايس وترهاوس كوبرز مصر”، إن الشركة عملت كمستشار فى العديد من المشروعات التى تشرف عليها وزارة المالية ومن بينها منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
وأوضح أن المنظومة أخذت عدة مراحل لتدشينها، حيث استغرقت المرحلة الأولى”التصميم” شهرين ونصف فقط فى حين كان العمل يتطلب 6 أشهر للتصميم وذلك بناء على توجيهات من وزير المالية نحو تسريع وتيرة العمل على التحول الرقمى وميكنة المنظومة الضريبية.
ولفت أن المرحلة الثانية وهو”التنفيذ” استغرقت 6 أشهر حيث كان هناك تنسيق بينها وبين شركة إى تاكس E-TAX .
وأضاف شوقى أن عدد وظائف المنظومة بلغت 200 وظيفة تنقسم بين مدخلات ومخرجات للمنظومة، حيث تم الإنتهاء من 99% من مستهدفات المنظومة والمتبقى جار استكماله فى الأيام القادمة.
وفى عرضه للمراحل التى مرت بها المنظومة أفاد بأن مراحل المنظومة بلغت 8 مراحل، حيث تم إنضمام حوالى 16 ممول فى مارس 2023 إلى المنظومة، وفى ديسمبر 2023 وصل العدد إلى 1000 شركة على المنظومة.
ونوه أنه بحلول إبريل 2024 سيتم دخول الشركات المساهمة وكبار الممولين للمنظومة، وفى 15 ديسمبر 2024 ستنهى المرحلة الثامنة بالتطبيق على كل الممولين.
وذكر بأن هدف منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات الشفافية فى التعامل مع الممولين وسهولة احتساب ضرائب كسب العمل، بالإضافة إلى تخفيف المشاكل الضريبية من فروقات الفحص.
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