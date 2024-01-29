Monday, 29 January 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الضرائب: منظومة ميكنة الرواتب تسهم فى الحد من الفاقد الضريبى فى ضريبة كسب العمل

1/29/2024 2:21:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) شوقى: المنظومة تسهم فى القضاء على المشكلات الضريبية نتيجة فروق الفحص


موضوعات متعلقة وزير المالية: نتواصل مع الشركاء الدوليين للارتقاء بالأداء الجمركي “الضرائب”: تقديم الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول “جالوب”: المصريون يعانون في وظائفهم

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب ، إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات أسهمت بشكل كبير فى الحد من الفاقد الضريبيى فى ضريبة كسب العمل بسبب فروق إحتساب الضريبة مما ساعد على إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأضافت أن منظومة احتساب ضريبة الأجور والمرتبات الجديدة ساهمت فى وضوح هيكل الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة مما ساعد على وضوح الرؤية لدى متخذى القرار .

وأوضحت عبدالعال أن المنظومة تعد مشروع قومى يسهم فى استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة بشكل فعال.

وقال ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، إن المشروع ميكنة ضريبة الرواتب واحد من حوالى 23 مشروع تعمل عليهم وزارة المالية حاليا، حيث واجه تحديات كثيرة فى مراحل التنفيذ والنشر على المجتمع الضريبى.

وقال شريف شوقى، الشريك التنفيذى، لـ” برايس وترهاوس كوبرز مصر”، إن الشركة عملت كمستشار فى العديد من المشروعات التى تشرف عليها وزارة المالية ومن بينها منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وأوضح أن المنظومة أخذت عدة مراحل لتدشينها، حيث استغرقت المرحلة الأولى”التصميم” شهرين ونصف فقط فى حين كان العمل يتطلب 6 أشهر للتصميم وذلك بناء على توجيهات من وزير المالية نحو تسريع وتيرة العمل على التحول الرقمى وميكنة المنظومة الضريبية.

ولفت أن المرحلة الثانية وهو”التنفيذ” استغرقت 6 أشهر حيث كان هناك تنسيق بينها وبين شركة إى تاكس E-TAX .

وأضاف شوقى أن عدد وظائف المنظومة بلغت 200 وظيفة تنقسم بين مدخلات ومخرجات للمنظومة، حيث تم الإنتهاء من 99% من مستهدفات المنظومة والمتبقى جار استكماله فى الأيام القادمة.

وفى عرضه للمراحل التى مرت بها المنظومة أفاد بأن مراحل المنظومة بلغت 8 مراحل، حيث تم إنضمام حوالى 16 ممول فى مارس 2023 إلى المنظومة، وفى ديسمبر 2023 وصل العدد إلى 1000 شركة على المنظومة.

ونوه أنه بحلول إبريل 2024 سيتم دخول الشركات المساهمة وكبار الممولين للمنظومة، وفى 15 ديسمبر 2024 ستنهى المرحلة الثامنة بالتطبيق على كل الممولين.

وذكر بأن هدف منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات الشفافية فى التعامل مع الممولين وسهولة احتساب ضرائب كسب العمل، بالإضافة إلى تخفيف المشاكل الضريبية من فروقات الفحص.

MENAFN29012024000202011048ID1107782439

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث