الضرائب: منظومة ميكنة الرواتب تسهم فى الحد من الفاقد الضريبى فى ضريبة كسب العمل

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قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب ، إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات أسهمت بشكل كبير فى الحد من الفاقد الضريبيى فى ضريبة كسب العمل بسبب فروق إحتساب الضريبة مما ساعد على إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأضافت أن منظومة احتساب ضريبة الأجور والمرتبات الجديدة ساهمت فى وضوح هيكل الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة مما ساعد على وضوح الرؤية لدى متخذى القرار .

وأوضحت عبدالعال أن المنظومة تعد مشروع قومى يسهم فى استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة بشكل فعال.

وقال ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، إن المشروع ميكنة ضريبة الرواتب واحد من حوالى 23 مشروع تعمل عليهم وزارة المالية حاليا، حيث واجه تحديات كثيرة فى مراحل التنفيذ والنشر على المجتمع الضريبى.

وقال شريف شوقى، الشريك التنفيذى، لـ” برايس وترهاوس كوبرز مصر”، إن الشركة عملت كمستشار فى العديد من المشروعات التى تشرف عليها وزارة المالية ومن بينها منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وأوضح أن المنظومة أخذت عدة مراحل لتدشينها، حيث استغرقت المرحلة الأولى”التصميم” شهرين ونصف فقط فى حين كان العمل يتطلب 6 أشهر للتصميم وذلك بناء على توجيهات من وزير المالية نحو تسريع وتيرة العمل على التحول الرقمى وميكنة المنظومة الضريبية.

ولفت أن المرحلة الثانية وهو”التنفيذ” استغرقت 6 أشهر حيث كان هناك تنسيق بينها وبين شركة إى تاكس E-TAX .

وأضاف شوقى أن عدد وظائف المنظومة بلغت 200 وظيفة تنقسم بين مدخلات ومخرجات للمنظومة، حيث تم الإنتهاء من 99% من مستهدفات المنظومة والمتبقى جار استكماله فى الأيام القادمة.

وفى عرضه للمراحل التى مرت بها المنظومة أفاد بأن مراحل المنظومة بلغت 8 مراحل، حيث تم إنضمام حوالى 16 ممول فى مارس 2023 إلى المنظومة، وفى ديسمبر 2023 وصل العدد إلى 1000 شركة على المنظومة.

ونوه أنه بحلول إبريل 2024 سيتم دخول الشركات المساهمة وكبار الممولين للمنظومة، وفى 15 ديسمبر 2024 ستنهى المرحلة الثامنة بالتطبيق على كل الممولين.

وذكر بأن هدف منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات الشفافية فى التعامل مع الممولين وسهولة احتساب ضرائب كسب العمل، بالإضافة إلى تخفيف المشاكل الضريبية من فروقات الفحص.