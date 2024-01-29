((مستثمرى جمصة)) ترهن نمو الصادرات بتوفير مستلزمات التصنيع

MENAFN - Al-Borsa News) رهنت جمعية مستثمرى جمصة نمو الصادرات بتوفير مستلزمات الإنتاج أمام المصانع من خلال إعطاء القطاع الصناعى أولوية فى تدبير الدولار.

قال أحمد إسماعيل صبره، عضو جمعية مستثمرى جمصة، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن تشجيع الصناعة الوطنية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتحفيز نمو الصادرات كفيل بتجاوز الأزمات والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى 2024.

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وأشار إلى أن نقص العملة الأجنبية وقلة توافر الخامات وارتفاع تكلفة الإنتاج والبيروقراطية الإدارية من أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية وينبغى على الحكومة إيجاد حلولًا لتحقيق النمو الاقتصادى المستهدف من وثيقة توجهات الدولة الاقتصادية والذى يتراوح من 6 إلى 8%.

وأوضح أن الصناعة المصرية لديها جميع المقومات التى تؤهلها للمنافسة وزيادة التصدير والوصول إلى تحقيق نجاحات ملحوظة فى أسواق التصدير، لكن الوصول إلى القيمة المستهدفة خلال الفترة الحالية أمر فى غاية الصعوبة.

وشدد على ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يسهم فى جاذبية الاستثمار وتحفيز نمو القطاع الخاص، هذا بجانب الانفتاح الاقتصادى على جميع القطاعات دون الاعتماد على قطاعات بعينها مثل السياحة والنقل والزراعة.

ولفت إلى أهمية استغلال انضمام مصر إلى تجمع دول البريكس عبر تعزيز علاقاتها التجارية معها لتغطية جزء من احتياجاتها الدولارية من خلال تطبيق العمل بالعملات المحلية فى التبادل التجارى وتوفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة التى تخدم التنمية المستدامة.