10 شركات روسية تدرس إقامة مشروعات متنوعة بمحافظة الإسكندرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تدرس 10 شركات روسية إقامة مشروعات فى قطاعات متنوعة بمحافظة الإسكندرية ، للاستفادة من الحوافز الاستثمارية التى تمنحها الدولة للمشروعات الجديدة وقربها من الموانئ والتى تسهل حركة الاستيراد والتصدير.
وقال محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الشركات تتخصص فى الصناعات والخدمات الغذائية وإنتاج المعدات الصناعية والسياحة والنقل والخدمات اللوجيستية، والجمعية تتواصل معهم بشكل مستمر لتقديم الاستشارات الاقتصادية.
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أضاف لـ“البورصة” أن الجمعية عرضت على الشركات الروسية الـ 152 فرصة استثمارية لتصنيع بعضها تماشيًا مع توجهات الدولة، ومن المرتقب أن نبدأ الشركات خطوات فعلية من خلال تقديم دراسات الجدوى للجهات الحكومية خلال الشهور المقبلة.
وارتفعت قيمة الاستثمارات الروسية فى مصر إلى 141.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022-2023 مقابل 64.9 مليون دولار خلال العام المالى السابق عليه، بينما قفز التبادل التجارى بين مصر وروسيا ليسجل 5.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2023 مقابل 4.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2022.
وتضم الجمعية 300 عضو من رجال الأعمال والمستثمرين بالقطاعات المختلفة سواء الخدمية أو الصناعية أو الزراعية، وتعمل على الاستفادة من خبراتهم من خلال دمجهم ومشاركتهم فى أكثر من 12 لجنة تابعة للجمعية، أبرزها لجان الصناعة، والاستيراد والتصدير، والجمارك، والضرائب.
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