10 شركات روسية تدرس إقامة مشروعات متنوعة بمحافظة الإسكندرية

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس 10 شركات روسية إقامة مشروعات فى قطاعات متنوعة بمحافظة الإسكندرية ، للاستفادة من الحوافز الاستثمارية التى تمنحها الدولة للمشروعات الجديدة وقربها من الموانئ والتى تسهل حركة الاستيراد والتصدير.

وقال محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الشركات تتخصص فى الصناعات والخدمات الغذائية وإنتاج المعدات الصناعية والسياحة والنقل والخدمات اللوجيستية، والجمعية تتواصل معهم بشكل مستمر لتقديم الاستشارات الاقتصادية.

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أضاف لـ“البورصة” أن الجمعية عرضت على الشركات الروسية الـ 152 فرصة استثمارية لتصنيع بعضها تماشيًا مع توجهات الدولة، ومن المرتقب أن نبدأ الشركات خطوات فعلية من خلال تقديم دراسات الجدوى للجهات الحكومية خلال الشهور المقبلة.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الروسية فى مصر إلى 141.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022-2023 مقابل 64.9 مليون دولار خلال العام المالى السابق عليه، بينما قفز التبادل التجارى بين مصر وروسيا ليسجل 5.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2023 مقابل 4.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وتضم الجمعية 300 عضو من رجال الأعمال والمستثمرين بالقطاعات المختلفة سواء الخدمية أو الصناعية أو الزراعية، وتعمل على الاستفادة من خبراتهم من خلال دمجهم ومشاركتهم فى أكثر من 12 لجنة تابعة للجمعية، أبرزها لجان الصناعة، والاستيراد والتصدير، والجمارك، والضرائب.