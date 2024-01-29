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الأهلى فاروس: رفع الفائدة مرتبط بتحريك سعر الصرف

1/29/2024 2:21:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع بنك الاستثمار الأهلى فاروس تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل، وأن يرجئ التشديد النقدى لحين تحرك كبير فى أسعار الصرف.

وذكرت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار أنه كما هو الحال فى لعبة“الروليت الروسى” فكل يوم قد يكون اليوم الموعود، الذى يسحب فيه البنك المركزى الزناد ويقرر خفض الجنيه مع تحركات بتشديد نقدى معتبر.

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وقالت المذكرة التى أعدتها محللة الاقتصاد الكلى لدى“الأهلى فاروس”، إسراء أحمد، إن أثر سنة الأساس قد يؤدى إلى هدوء نسبى فى قراءة التضخم فى الفترة المقبلة، بما يفسح المجال لخفض الجنيه دون تداعيات كبيرة.

وأشارت إلى أنه فى غياب خفض الجنيه المنتظر قد يصل معدل التضخم السنوى فى الحضر إلى 24% خلال الربع الأول مقابل 35% فى الربع الرابع من 2023، بفضل أثر سنة الأساس.

أوضحت أن ذلك يجعل التضخم يبدو أهدأ خلال فترة ما بعد تخفيض العملة، ويُعطى صناع السياسات ميزتين: الأولى أن أثر سنة الأساس قد يمتص الصدمة الإحصائية لموجة التضخم والثانية أنه يقلص الحاجة لتشديد نقدى عنيف بشكل متواصل، مع استقرار معدلات الفائدة بالفعل عند مستوياتها الحالية فى وجود تضخم يزيد عن 30%.

وذكرت أن رفع الفائدة فى الوقت الحالى قد يكون تكلفته كبيرة على الموازنة العامة، وبالتالى سيتأجل التشديد النقدى حتى يصبح أثره مطلوب بالتزامن مع خفض الجنيه، لكنه فى الوقت الحالى لا حاجة له.

وأشارت إلى نمو فاتورة الفوائد 99% خلال أول 5 أشهر من العام الحالى لتصل إلى 713.4 مليار جنيه مقابل 357.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وقالت إن أى رفع للفائدة لا يصاحبه تغير على مستوى سعر الصرف لا يعدو كونه عبئًا إضافيًا لزيادة فاتورة فوائد الدين الحكومى.

لكن على الجانب الآخر فإن زيادة موثوقية سعر الصرف، إذا ما تصاحبت مع التشديد النقدى ستسمح بهدوء الفائدة لاحقًا.

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