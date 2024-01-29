المغرب يروج لمؤهلاته ويستكشف فرص الاستثمار للشركات الاسبانية

MENAFN - Al-Borsa News) شارك وفد مغربي كبير يترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، في لقاء العمل رفيع المستوى عقد اليوم بمدينة برشلونة الاسبانية يهدف إلى الترويج لمؤهلات المغرب واستكشاف فرص الاستثمار أمام الشركات الإسبانية بالمغرب.

وأبرزت سفيرة المغرب بإسبانيا – كريمة بنيعيش – اليوم ببرشلونة، القوة والطابع البنيوي للعلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا، الذي وصل بالمبادلات الثنائية من تحقيق مستويات غير مسبوقة.

موضوعاتبورصة الدار البيضاء تسجل انخفاضا فى مؤشرها الرئيسى 1.37% فى تداولات الاغلاق تراجع معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوترات الجيوسياسية الأسهم الأوروبية تغلق على تباين بعد تسجيل أعلى مستوى لها منذ عامين

وفي معرض حديثها خلال لقاء العمل رفيع المستوى، تحت شعار“الاستثمار في المغرب، رهان تنافسي لاستكشاف أسواق جديدة”، أشارت بنيعيش إلى أن إسبانيا تظل شريك المغرب التجاري الرئيسي منذ أكثر من عقد من الزمن، مع حجم مبادلات تجارية بلغ نحو 22 مليار يورو، وهو ما يعكس قوة علاقاتنا التجارية وطابعها البنيوي.

وأشارت السفيرة ، إلى أن المغرب يعزز مكانته باعتباره الشريك التجاري الثالث لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، موضحة بأن أكثر من 20 ألف شركة إسبانية تقيم علاقات تجارية منتظمة مع المغرب، 1000 منها قررت التمركز في المغرب، 25% منها كاتالونية.

ولفتت“بنعيش” إلى أن الاستثمارات الإسبانية في المغرب تتجاوز ثلث الاستثمارات الإسبانية المباشرة في إفريقيا، ما يجعل المغرب وجهة مفضلة لرجال الأعمال الإسبان، في حين تواصل استثمارات الشركات المغربية في إسبانيا ارتفاعها خلال السنوات الأخيرة، مشددة على أهمية تطوير شبكة الاتصال بين البلدين.

وأضافت: بانه تم تعزيز التواصل أيضا بأكثر من 230 رحلة جوية و538 رحلة بحرية أسبوعيا، ما يعكس التدفق المتزايد للأشخاص والبضائع بين البلدين.

وأشارت“بنيعيش” إلى أن كل هذه الأرقام تؤكد أهمية التكامل بين اقتصادي المغرب وإسبانيا وتجسد الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد للعلاقات التجارية الثنائية التي تكتسي أهمية متزايدة بالنسبة للبلدين.

وخلال هذا المنتدى الاقتصادي الذي نظمه اتحاد إنعاش العمل فى المغرب، المنظمة الرئيسية لأصحاب العمل الكاتالونية الاسبانية، والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، تم تقديم عروض من قبل كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والاتحاد العام للشركات بالمغرب، ومجموعة طنجة المتوسط ، والهيئة المالية لمدينة الدار البيضاء، والرئيسين المشاركين للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني عادل الرايس وكليمنتي غونزاليس سولير، حيث تم إبراز المؤهلات التي يتمتع بها المغرب كمنصة جذابة للاستثمارات الأجنبية، وخاصة الكاتالونية.

كما ركزوا على أدوات دعم الاستثمار في المغرب، مستعرضين الفرص المتعددة التي توفرها المغرب، كمركز اقتصادي ومالي بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وخلال اللقاء الذي شارك فيه أكثر من 200 شركة، بمشاركة مسؤلة الدولة الإسبانية للصناعة“ريبيكا ماريولا تورو سولير”، عرضت الشركات الكاتالونية المقيمة بالمغرب تجربتها الناجحة بالمغرب وتم تسليط الضوء على مناخ الأعمال المناسب والتسهيلات التي تقدمها الإدارات المغربية.

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