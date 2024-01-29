المجلس الأوروبي: تمديد العقوبات على روسيا لستة أشهر أخرى

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المجلس الأوروبي تمديد عقوباته على السلطات في موسكو حتى 31 يوليو 2024، وذلك في ضوء تصرفات الاتحاد الروسي المستمرة التي تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا.

وذكر المجلس -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (أكي)- أن العقوبات الحالية تشمل مجموعة واسعة من التدابير القطاعية، بما في ذلك القيود المفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الفاخرة.

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كما تغطي أيضًا حظر استيراد النفط الخام المنقول بحرًا وبعض المنتجات النفطية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وفصل العديد من البنوك الروسية عن نظام الاتصالات المالية العالمية (de-SWIFTing) وتعليق أنشطة البث وتراخيص العديد من منافذ التضليل المدعومة من الكرملين. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال تدابير محددة لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة التحايل على العقوبات”.

وتم فرض العقوبات لأول مرة في عام 2014 ردًا على“تصرفات روسيا التي أدت إلى زعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا، وتم توسيعها بشكل كبير منذ فبراير 2022 ردًا على العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا.

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