ارتفاع سهم تسلا مع توقعات إنفاق رأسمالي يتجاوز 10 مليارات دولار خلال العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سهم“تسلا” خلال تعاملات الإثنين، مع التفاؤل بإعلان الشركة خطط الإنفاق الرأسمالي في العام الجاري، وخلال العامين القادمين.
وصعدت قيمة سهم صانعة السيارات الكهربائية بنسبة 4.15% إلى 190.9 دولار، قبل أن يُقلص مكاسبه عند 3.9% في تمام الساعة 07:32 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
موضوعات متعلقة
بورصة الدار البيضاء تسجل انخفاضا فى مؤشرها الرئيسى 1.37% فى تداولات الاغلاق تراجع معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوترات الجيوسياسية الأسهم الأوروبية تغلق على تباين بعد تسجيل أعلى مستوى لها منذ عامين
وبحسب إفصاح تنظيمي، تتوقع“تسلا” تجاوز النفقات الرأسمالية خلال العام المالي الحالي نحو 10 مليارات دولار، مضيفة أنها تستهدف نفقات سنوية تتراوح بين 8 مليارات دولار و10 مليارات دولار، بالنسبة للعامين الماليين 2025 و2026.
وتتوقع“تسلا” أن تكون قادرة على تمويل توسعها“ما دامت عوامل الاقتصاد الكلي تدعم الاتجاهات الحالية في المبيعات”، مرجحة أن تشهد مستويات مرتفعة من النفقات الرأسمالية بسبب عوامل منها، توفر العمالة، وسلاسل التوريد، وأسعار المواد.
وفي تقرير العام السابق، توقعت الشركة المملوكة للملياردير“إيلون ماسك” نفقات رأسمالية تتراوح بين 7 مليارات دولار و9 مليارات دولار في العامين الماليين 2024 و2025.
المصدر:
MENAFN29012024000202011048ID1107782433
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.