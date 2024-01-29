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ارتفاع سهم تسلا مع توقعات إنفاق رأسمالي يتجاوز 10 مليارات دولار خلال العام

1/29/2024 2:21:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم“تسلا” خلال تعاملات الإثنين، مع التفاؤل بإعلان الشركة خطط الإنفاق الرأسمالي في العام الجاري، وخلال العامين القادمين.

وصعدت قيمة سهم صانعة السيارات الكهربائية بنسبة 4.15% إلى 190.9 دولار، قبل أن يُقلص مكاسبه عند 3.9% في تمام الساعة 07:32 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وبحسب إفصاح تنظيمي، تتوقع“تسلا” تجاوز النفقات الرأسمالية خلال العام المالي الحالي نحو 10 مليارات دولار، مضيفة أنها تستهدف نفقات سنوية تتراوح بين 8 مليارات دولار و10 مليارات دولار، بالنسبة للعامين الماليين 2025 و2026.

وتتوقع“تسلا” أن تكون قادرة على تمويل توسعها“ما دامت عوامل الاقتصاد الكلي تدعم الاتجاهات الحالية في المبيعات”، مرجحة أن تشهد مستويات مرتفعة من النفقات الرأسمالية بسبب عوامل منها، توفر العمالة، وسلاسل التوريد، وأسعار المواد.

وفي تقرير العام السابق، توقعت الشركة المملوكة للملياردير“إيلون ماسك” نفقات رأسمالية تتراوح بين 7 مليارات دولار و9 مليارات دولار في العامين الماليين 2024 و2025.

المصدر:

MENAFN29012024000202011048ID1107782433

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