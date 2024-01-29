الزراعة الأمريكية: زيادة الأسعار تدعم توسع إنتاج الحبوب فى مصر

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن يدعم نمو أسعار الحبوب فى مصر وخاصة القمح والأرز والذرة التوسع فى زراعتها، وأن تُسهم جهود مركز البحوث الزراعية فى زيادة إنتاجية الفدان وبالتالى الكميات المحصودة.

ورجحت أن يؤدى زيادة سعر شراء الحكومة للقمح إلى 1600 جنيه للأردب والإعلان عنه قبل أسبوعين من موسم الزراعة، فى زيادة المساحات المنزرعة ما بين 10 و12%.

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وقدرت ارتفاع استهلاك مصر من القمح بنحو 50 ألف طن ليصل إلى 20.6 مليون طن فى الموسم التسويقى الحالى نتيجة الزيادة السكانية بالإضافة لارتفاع عدد اللاجئين نتيجة الحروب فى المنطقة.

وتوقع أن يرتفع عدد السكان بالداخل فى مصر إلى 124 مليون نسمة بحلول عام 2030.

قدرت واردات القمح في العام التسويقي المصري 2023-24 بنحو 12 مليون طن، بزيادة 6.9% عن العام التسويقي 2022-2023 بسبب انخفاض المساحة والإنتاج.

وقالت إن إنتاج القمح في الموسم 2023-24 والذى بدأ فى يوليو وانتهى فى يونيو 2024، انخفض بنحو 6.63% ليصل إلى 8.87 مليون طن.

وأرجعت ذلك إلى انخفاض المساحة المحصودة إلى 1.35 مليون هكتار مقارنة بـ 1.45 مليون هكتار في 2022-2023، لتوسع المزارعين فى زيادة مساحة البرسيم المصري وبنجر السكر.

ويُزرع القمح عمومًا في نوفمبر، ويُحصد في أبريل.

وقالت الوزارة إن الحكومة اشترت خلال الموسم الماضى نحو 3.8 مليون طن، وأن زيادة الحكومة لأسعار الشراء نحو 70% شجعت المزارعين على التوريد.

وقالت إن مصر جاءت وارداتها خلال الموسم التسويقى الماضى معظمها من روسيا بنحو 8.1 مليون طن والاتحاد الأوروبي بنحو 1.8 مليون طن، وأوكرانيا نحو 856.4 ألف طن، واستراليا 172 ألف طن.

ولفتت إلى أن هيئة السلع التموينية استوردت 50.5% من واردات مصر خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023، فيما استورد القطاع الخاص النصف الآخر.

وقالت الوزارة إن واردات القطاع الخاص ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، نتيجة ارتفاع الدقيق الموزع على المخابز الخاصة، والمقاهي والمعجنات التي تنتج منتجات عالية الجودة.

وتوقعت الوزارة استقرار إمدادات القمح فى مصر مع تأمينها تمويلات من جهات الدولية، لاستيراد القمح.

وقدرت المخزون بنهاية العام التسويقى الحالى بنحو 4 ملايين طن بتراجع 11.5% عن تقديرات الموسم الماضى، نتيجة زيادة الاستهلاك وانخفاض الإنتاج.

3.2% تراجعًا متوقعًا فى إنتاج الذرة بمصر

وقدرت وزارة الزراعة الأمريكية أن يسجل إنتاج الذرة فى مصر خلال الفترة بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024 نحو 7.2 مليون طن بانخفاض 3.2% عن الموسم التسويقى الماضى.

وأرجعت الوزارة الانخفاض إلى الحرارة المفرطة خلال موسم الزراعة وارتفاع هجوم الحشرات – خاصة حشرة الجيش الخريفية.

وأضافت أن المساحة المحصودة من الذرة ارتفعت 2.15% الموسم الحالى مقارنة بالسابق، ويرجع السبب إلى ارتفاع أسعار الذرة محلياً، بالإضافة إلى إنشاء وزارة الزراعة أسواق للمزارعين لضمان تسويق منتجاتهم.

ولفتت إلى أن الذرة البيضاء تمثل 65% من إجمالي المساحة المحصودة، بينما تمثل الذرة الصفراء الباقى، كما وأن 60% من الذرة تُستخدم كعلف.

أشار التقرير إلى أن مركز البحوث الزراعية في مصر قام بزيادة المساحة الزراعية للذرة وإنتاجيتها من خلال تحسين خدمات الإرشاد، وزراعة هجين عالى، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على الزراعة خلال الأوقات المناسبة وتحسين قنوات التسويق.

وتوقعت ارتفاع استهلاك مصر من الذرة 2.2% خلال الموسم التسويقى الحالى الذى يبدأ فى أكتوبر 2023 وحتى سبتمبر 2024 ليصل إلى 13.8 مليون طن.

وأرجعت الزيادة في الاستهلاك إلى زيادة استهلاك الأعلاف نحو 2.7% فى نفس الفترة من العام الماضى، مع تعافى قطاع الدواجن من الأزمة التى ألمت به عدم توافر سيولة دولارية.

وواصلت الوزارة زيادة التراخيص لمشاريع الثروة الحيوانية والدواجن والأعلاف من خلال قطاع الثروة الحيوانية والدواجن، وتسهيل إجراءات الحصول على هذه الموافقات التشغيلية.

وقال التقرير إن قطاع“النشا” يستهلك من مليون طن حتى 1.5 مليون طن من الذرة سنويًا، وأن هناك خمس شركات كبرى لطحن الذرة الرطبة في مصر لها خطط توسعية خلال الثلاث سنوات القادمة.

وكشف أن أكبر هذه الشركات، والتي تمثل أكثر من 70% من مطاحن النشا في مصر، كانت المستورد الرئيسي للذرة في مصر على مدى السنوات الخمس الماضية

%5 زيادة متوقعة فى إنتاج الأرز

توقعت الوزارة ارتفاع إنتاج الأرز الأبيض والمساحة المحصودة 5% فى فترة أكتوبر حتى سبتمبر عام 2023، مقابل نفس الفترة من العام الماضى بالتزامن مع زيادة أسعار أرز الشعير والأرز الأبيض ما أدى للتوسع فى زراعته، مساحة المحاصيل مع احتمال إزالة الغرامات الحكومية.

وبلغت المساحة المخصصة لزراعة الأرز طبقاً لوزارة الموارد المائية والري لعام 2023 حوالى مليون فدان.

وفسر التقرير أن زيادة زراعة الأرز فى الدلتا أمر مهم بسبب قيامه بالحد من تسرب مياه البحر إلى أراضى الدلتا والحد من ملوحة التربة، والذى دفع العديد من المزارعين إلى زراعة الأرز دون تخصيص بسبب ارتفاع الأسعار واحتمال تخفيف الغرامات الحكومية.

وأدى اعتماد أصناف الأرز المبكرة النضج وعالية الإنتاجية التي طورها مركز البحوث الزراعية إلى زيادة إنتاجية الفدان مع خفض استهلاك المياه.

وتوقع التقرير نمو استهلاك الأرز 2.5% خلال الموسم الحالى ليبلغ 4.1 مليون طن، بدعم من وفرة المعروض من الأرز واستقرار أسعاره في السوق المحلية، والتي تميل إلى الاستقرار بعد موسم الحصاد.

ورجح استقرار واردات الأرز عن 450 ألف طن، مشيرًا إلى أن الصين كانت أكبر مورد للأرز بحوالى 204 ألف طن في السنة المالية 2022/2023، تليها الهند بـ 172 ألف طن.

وقالت إنه رغم فرض الهند مؤخرًا حظرًا على تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، إلا أن هذا لن يؤثر على واردات مصر على الأرجح.

وأضاف أن معظم واردات الأرز هي أرز طويل الحبة، وأرز بسمتي، وأرز الياسمين. ويتم أحيانًا استيراد أصناف أخرى لأسواق استهلاكية محددة.

وتوقعت ارتفاع مخزونات الأرز في مصر في نهاية الموسم بنحو 19% عن العام التسويقي السابق، وذلك بسبب زيادة الإنتاج في نفس العام.