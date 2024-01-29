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صندوق النقد والأرجنتين يؤجلان المراجعة النهائية لقرض بقيمة 44 مليار دولار

1/29/2024 2:21:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اتفقت الأرجنتين وصندوق النقد الدولي على تأجيل المراجعة الأخيرة لقرضها البالغ 44 مليار دولار لمدة شهرين، مما يمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لتطبيق الإصلاحات، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، فإن موعد المراجعة الأخيرة للحزمة الحالية من التمويل، والتي كان من المقرر إجراؤها في البداية في سبتمبر، سيتم تأجيلها إلى نوفمبر.

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وقد اتفقت حكومة الدولة المُصدّرة للحبوب وصندوق النقد الدولي، مؤخرًا، على المراجعة السابعة للبرنامج، والتي تم تأجيلها وسط تغيير الحكومة مع تولي الرئيس“خافيير مايلي” منصبه في 10 ديسمبر.

ومن المتوقع أن يوقع المجلس التنفيذي للصندوق على تمويل لأكبر دولة مدينة له، بقيمة 4.7 مليار دولار في اجتماع الأربعاء القادم، كما أنه من المقرر أن تؤدي المراجعات الثلاث المتبقية اعتبارًا من شهر مايو فصاعدًا إلى صرف حوالي 1.9 مليار دولار.

ويُخضِع صندوق النقد الدولي البلدان المدينة، لجدول زمني لمراجعة التقدم المحرز، والذي يؤدي اعتماده من إدارة الصندوق إلى صرف شرائح التمويل، وبالنسبة للأرجنتين، تعتبر تلك المرة الأولى التي يتغير فيها تاريخ المراجعة الأخيرة للقرض المتفق عليه في عام 2022.

المصدر:

MENAFN29012024000202011048ID1107782431

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