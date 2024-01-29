صندوق النقد والأرجنتين يؤجلان المراجعة النهائية لقرض بقيمة 44 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اتفقت الأرجنتين وصندوق النقد الدولي على تأجيل المراجعة الأخيرة لقرضها البالغ 44 مليار دولار لمدة شهرين، مما يمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لتطبيق الإصلاحات، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، فإن موعد المراجعة الأخيرة للحزمة الحالية من التمويل، والتي كان من المقرر إجراؤها في البداية في سبتمبر، سيتم تأجيلها إلى نوفمبر.
موضوعات متعلقة
بورصة الدار البيضاء تسجل انخفاضا فى مؤشرها الرئيسى 1.37% فى تداولات الاغلاق تراجع معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوترات الجيوسياسية الأسهم الأوروبية تغلق على تباين بعد تسجيل أعلى مستوى لها منذ عامين
وقد اتفقت حكومة الدولة المُصدّرة للحبوب وصندوق النقد الدولي، مؤخرًا، على المراجعة السابعة للبرنامج، والتي تم تأجيلها وسط تغيير الحكومة مع تولي الرئيس“خافيير مايلي” منصبه في 10 ديسمبر.
ومن المتوقع أن يوقع المجلس التنفيذي للصندوق على تمويل لأكبر دولة مدينة له، بقيمة 4.7 مليار دولار في اجتماع الأربعاء القادم، كما أنه من المقرر أن تؤدي المراجعات الثلاث المتبقية اعتبارًا من شهر مايو فصاعدًا إلى صرف حوالي 1.9 مليار دولار.
ويُخضِع صندوق النقد الدولي البلدان المدينة، لجدول زمني لمراجعة التقدم المحرز، والذي يؤدي اعتماده من إدارة الصندوق إلى صرف شرائح التمويل، وبالنسبة للأرجنتين، تعتبر تلك المرة الأولى التي يتغير فيها تاريخ المراجعة الأخيرة للقرض المتفق عليه في عام 2022.
المصدر:
MENAFN29012024000202011048ID1107782431
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.