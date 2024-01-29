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الأسهم الأوروبية تغلق على تباين بعد تسجيل أعلى مستوى لها منذ عامين

1/29/2024 2:21:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية ، جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع طفيف مع تطلع المستثمرين إلى سلسلة من الأرباح والبيانات وإعلانات البنوك المركزية خلال الأسبوع .

وأغلق مؤشر Stoxx 600 مرتفعاً بنسبة 0.2%. وأنهت أسهم النفط والغاز الجلسة مرتفعة 1%، في حين تراجعت أسهم شركات الاتصالات 0.8%.

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وأغلق مؤشر DAX الألماني يُغلق على انخفاض بنحو 0.12% عند 16.941 نقطة.

كما أغلق مؤشر FTSE البريطاني في المنطقة الحمراء بانخفاض 0.48%، عند مستوى 30233 نقطة، كذلك ارتفع مؤشر CAC الفرنسي بنسبة 0.09%، مغلقاً عن مستوى 7640 نقطة.

وكانت التبايانات طغت على السوق الأوروبي طيلة هذا اليوم ، ووصف اليوم بآداء باهت، وارتفع المؤشر الإقليمي 3.1 بالمئة الأسبوع الماضي، ليغلق عند أعلى مستوى منذ يناير2022، بحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية.

وجاءت المكاسب وسط بعض النتائج الإيجابية للشركات في الربع الرابع، ومع تزايد هان الأسواق على أن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في أبريل .

والأسبوع الماضى ، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وقال إنه من السابق لأوانه الحديث عن التخفيضات، لكن المستثمرين أشاروا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة يبدون أقل قلقاً بشأن الضغوط التضخمية المحلية وأن ارتفاعات الأسعار تتجه نحو الهدف.

ومن المقرر ، أن يصدر الفيدرالي الأمريكي إعلان السياسة النقدية الخاص به يوم الأربعاء، حيث لا يرى المتداولون أي فرصة تقريباً لخفض الفائدة، لكنهم منقسمون بشكل حاد بشأن التوقعات لشهر مارس .

وسيتبع ذلك اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس، حيث سينصب التركيز مرة أخرى على كيفية وصف صناع السياسات لأحدث أفكارهم.

إلى ذلك، تصدرت شركة مواد البناء السويسرية Holcim مؤشر Stoxx 600 وارتفع المؤشر في التعاملات المبكرة، بنسبة 5% بعد الإعلان عن خطط لفصل أعماله في أمريكا الشمالية من عملية تعويم في نيويورك.

المصدر:

MENAFN29012024000202011048ID1107782430

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