الأسهم الأوروبية تغلق على تباين بعد تسجيل أعلى مستوى لها منذ عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية ، جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع طفيف مع تطلع المستثمرين إلى سلسلة من الأرباح والبيانات وإعلانات البنوك المركزية خلال الأسبوع .
وأغلق مؤشر Stoxx 600 مرتفعاً بنسبة 0.2%. وأنهت أسهم النفط والغاز الجلسة مرتفعة 1%، في حين تراجعت أسهم شركات الاتصالات 0.8%.
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وأغلق مؤشر DAX الألماني يُغلق على انخفاض بنحو 0.12% عند 16.941 نقطة.
كما أغلق مؤشر FTSE البريطاني في المنطقة الحمراء بانخفاض 0.48%، عند مستوى 30233 نقطة، كذلك ارتفع مؤشر CAC الفرنسي بنسبة 0.09%، مغلقاً عن مستوى 7640 نقطة.
وكانت التبايانات طغت على السوق الأوروبي طيلة هذا اليوم ، ووصف اليوم بآداء باهت، وارتفع المؤشر الإقليمي 3.1 بالمئة الأسبوع الماضي، ليغلق عند أعلى مستوى منذ يناير2022، بحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية.
وجاءت المكاسب وسط بعض النتائج الإيجابية للشركات في الربع الرابع، ومع تزايد هان الأسواق على أن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في أبريل .
والأسبوع الماضى ، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وقال إنه من السابق لأوانه الحديث عن التخفيضات، لكن المستثمرين أشاروا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة يبدون أقل قلقاً بشأن الضغوط التضخمية المحلية وأن ارتفاعات الأسعار تتجه نحو الهدف.
ومن المقرر ، أن يصدر الفيدرالي الأمريكي إعلان السياسة النقدية الخاص به يوم الأربعاء، حيث لا يرى المتداولون أي فرصة تقريباً لخفض الفائدة، لكنهم منقسمون بشكل حاد بشأن التوقعات لشهر مارس .
وسيتبع ذلك اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس، حيث سينصب التركيز مرة أخرى على كيفية وصف صناع السياسات لأحدث أفكارهم.
إلى ذلك، تصدرت شركة مواد البناء السويسرية Holcim مؤشر Stoxx 600 وارتفع المؤشر في التعاملات المبكرة، بنسبة 5% بعد الإعلان عن خطط لفصل أعماله في أمريكا الشمالية من عملية تعويم في نيويورك.
المصدر:
MENAFN29012024000202011048ID1107782430
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