تراجع معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.1% في جلسة اليوم ضمن سيولة بلغت 8.3 مليار ريال ومع انخفاض 120 سهماً من أصل 232 شركة مدرجة.
موضوعات متعلقة
بورصة الدار البيضاء تسجل انخفاضا فى مؤشرها الرئيسى 1.37% فى تداولات الاغلاق الأسهم الأوروبية تغلق على تباين بعد تسجيل أعلى مستوى لها منذ عامين صندوق النقد والأرجنتين يؤجلان المراجعة النهائية لقرض بقيمة 44 مليار دولار
وحسب موقع ( CNBC ) جاء الضغط بشكل رئيسي من تراجع سهم أرامكو بنحو 0.5% ليسجل أدنى إغلاق يومي له في 9 أشهر رغم ارتفاع أسعار خام برنت لأعلى مستوياته في شهرين بنهاية الأسبوع الماضي.
كما تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% ليهبط من أعلى مستوياته في عام ونصف مع ترقب النتائج المالية السنوية للبنك.
بالمقابل، قفز سهم كهرباء السعودية بنسبة 6% إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر بعد إعلان الشركة عن استرداد كامل الصكوك المحلية البالغة 4.5 مليار ريال والمستحقة في 30 يناير 2024 .
وأغلقت معظم أسواق الخليج على تراجع في جلسة اليوم ، وسط حذر المستثمرين بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية إثر هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين على الحدود الأردنية السورية.
وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.9% مسجلاً أكبر خسائر يومية له في 3 أسابيع بضغط من انخفاض سهمي مصرف قطر الوطني وبنك قطر الوطني بنسبة 3.2% و2.1% على التوالي.
وأظهر مسح لـ CNBC عربية تراجع قيمة التجارية الخارجية لقطر في عام 2023 بنسبة 21.5% على أساس سنوي الى نحو 470 مليار ريال، بالاستناد الى بيانات جهاز التخطيط والاحصاء القطري .
كما تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.4% لينخفض للجلسة الثانية على التوالي بضغط من انخفاض سهمي بيتك والمباني بنسبة 0.5% و1.5% على التوالي.
وفي أسواق الإمارات، تراجع مؤشر سوق دبي بنحو 0.2% بدعم من ارتفاع سهمي دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.1% و0.6% على التوالي.
وأعلنت قياديات البنوك في دبي في الأسبوع الماضي عن توزيعات نقدية تاريخية بعد توصية بنك دبي الإسلامي بتوزيع 45 فلساً للسهم وتوصية بنك الإمارات دبي الوطني بتوزيع 120 فلساً للسهم عن عام 2023.
بينما تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.2% مسجلاً أدنى إغلاق له منذ بداية العام الحالي بضغط من انخفاض سهمي أبوظبي الأول وألفا ظبي بنسبة 2.3% و1% على التوالي.
المصدر:
MENAFN29012024000202011048ID1107782429
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.