تراجع معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.1% في جلسة اليوم ضمن سيولة بلغت 8.3 مليار ريال ومع انخفاض 120 سهماً من أصل 232 شركة مدرجة.

موضوعاتبورصة الدار البيضاء تسجل انخفاضا فى مؤشرها الرئيسى 1.37% فى تداولات الاغلاق الأسهم الأوروبية تغلق على تباين بعد تسجيل أعلى مستوى لها منذ عامين صندوق النقد والأرجنتين يؤجلان المراجعة النهائية لقرض بقيمة 44 مليار دولار

وحسب موقع ( CNBC ) جاء الضغط بشكل رئيسي من تراجع سهم أرامكو بنحو 0.5% ليسجل أدنى إغلاق يومي له في 9 أشهر رغم ارتفاع أسعار خام برنت لأعلى مستوياته في شهرين بنهاية الأسبوع الماضي.

كما تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% ليهبط من أعلى مستوياته في عام ونصف مع ترقب النتائج المالية السنوية للبنك.

بالمقابل، قفز سهم كهرباء السعودية بنسبة 6% إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر بعد إعلان الشركة عن استرداد كامل الصكوك المحلية البالغة 4.5 مليار ريال والمستحقة في 30 يناير 2024 .

وأغلقت معظم أسواق الخليج على تراجع في جلسة اليوم ، وسط حذر المستثمرين بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية إثر هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين على الحدود الأردنية السورية.

وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.9% مسجلاً أكبر خسائر يومية له في 3 أسابيع بضغط من انخفاض سهمي مصرف قطر الوطني وبنك قطر الوطني بنسبة 3.2% و2.1% على التوالي.

وأظهر مسح لـ CNBC عربية تراجع قيمة التجارية الخارجية لقطر في عام 2023 بنسبة 21.5% على أساس سنوي الى نحو 470 مليار ريال، بالاستناد الى بيانات جهاز التخطيط والاحصاء القطري .

كما تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.4% لينخفض للجلسة الثانية على التوالي بضغط من انخفاض سهمي بيتك والمباني بنسبة 0.5% و1.5% على التوالي.

وفي أسواق الإمارات، تراجع مؤشر سوق دبي بنحو 0.2% بدعم من ارتفاع سهمي دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.1% و0.6% على التوالي.

وأعلنت قياديات البنوك في دبي في الأسبوع الماضي عن توزيعات نقدية تاريخية بعد توصية بنك دبي الإسلامي بتوزيع 45 فلساً للسهم وتوصية بنك الإمارات دبي الوطني بتوزيع 120 فلساً للسهم عن عام 2023.

بينما تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.2% مسجلاً أدنى إغلاق له منذ بداية العام الحالي بضغط من انخفاض سهمي أبوظبي الأول وألفا ظبي بنسبة 2.3% و1% على التوالي.

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