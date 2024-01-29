بورصة الدار البيضاء تسجل انخفاضا فى مؤشرها الرئيسى 1.37% فى تداولات الاغلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أختتمت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين ، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، تراجعا بنسبة 1,37 %، ليستقر بذلك عند 12.458,14 نقطة.
وسجل مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 1,91% إلى 1.013,76 نقطة.
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وخسر MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 2,12 % إلى 920,89 نقطة.
بالمقابل، حقق“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,47% إلى 1.058,64 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” انخفاضا بنسبة 2,09 % إلى 11.473,26 نقطة، في ما تراجع مؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، بنسبة 2,04 % إلى 10.413,81 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 99,6 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم).
في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت حوالي 645,35 مليار درهم.
المصدر:
MENAFN29012024000202011048ID1107782428
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