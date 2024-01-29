Monday, 29 January 2024 10:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بورصة الدار البيضاء تسجل انخفاضا فى مؤشرها الرئيسى 1.37% فى تداولات الاغلاق

1/29/2024 2:21:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أختتمت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين ، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، تراجعا بنسبة 1,37 %، ليستقر بذلك عند 12.458,14 نقطة.

وسجل مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 1,91% إلى 1.013,76 نقطة.

موضوعات متعلقة تراجع معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوترات الجيوسياسية الأسهم الأوروبية تغلق على تباين بعد تسجيل أعلى مستوى لها منذ عامين صندوق النقد والأرجنتين يؤجلان المراجعة النهائية لقرض بقيمة 44 مليار دولار

وخسر MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 2,12 % إلى 920,89 نقطة.

بالمقابل، حقق“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,47% إلى 1.058,64 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” انخفاضا بنسبة 2,09 % إلى 11.473,26 نقطة، في ما تراجع مؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، بنسبة 2,04 % إلى 10.413,81 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 99,6 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم).

في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت حوالي 645,35 مليار درهم.

المصدر:

MENAFN29012024000202011048ID1107782428

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث