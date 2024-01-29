بورصة الدار البيضاء تسجل انخفاضا فى مؤشرها الرئيسى 1.37% فى تداولات الاغلاق

MENAFN - Al-Borsa News) أختتمت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين ، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، تراجعا بنسبة 1,37 %، ليستقر بذلك عند 12.458,14 نقطة.

وسجل مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 1,91% إلى 1.013,76 نقطة.

موضوعاتتراجع معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوترات الجيوسياسية الأسهم الأوروبية تغلق على تباين بعد تسجيل أعلى مستوى لها منذ عامين صندوق النقد والأرجنتين يؤجلان المراجعة النهائية لقرض بقيمة 44 مليار دولار

وخسر MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 2,12 % إلى 920,89 نقطة.

بالمقابل، حقق“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,47% إلى 1.058,64 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” انخفاضا بنسبة 2,09 % إلى 11.473,26 نقطة، في ما تراجع مؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، بنسبة 2,04 % إلى 10.413,81 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 99,6 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم).

في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت حوالي 645,35 مليار درهم.

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