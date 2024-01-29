حالة الطقس: أجواء ماطرة وشديدة البرودة والمنخفض يتعمق الاربعاء

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، اليوم الاثنين، لذا يكون الجو ماطرا وبارداً الى شديد البرودة، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو شديد البرودة وماطراً والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وغدا الثلاثاء، يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو ماطرا على فترات وشديد البرودة، وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا خاصة على المناطق الشمالية والوسطى ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ ساعة والبحر مائجا.

والاربعاء، يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو ماطرا وبارداً الى شديد البرودة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

والخميس المقبل، يتراجع تأثير المنخفض الجوي على البلاد خلال ساعات النهار، لذا يكون الجو ماطرا على فترات وبارداً الى شديد البرودة، وخلال ساعات الليل تعود الامطار لتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



