Monday, 29 January 2024 10:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حالة الطقس: أجواء ماطرة وشديدة البرودة والمنخفض يتعمق الاربعاء

1/29/2024 2:18:52 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/ توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، اليوم الاثنين، لذا يكون الجو ماطرا وبارداً الى شديد البرودة، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو شديد البرودة وماطراً والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وغدا الثلاثاء، يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو ماطرا على فترات وشديد البرودة، وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا خاصة على المناطق الشمالية والوسطى ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ ساعة والبحر مائجا.

والاربعاء، يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو ماطرا وبارداً الى شديد البرودة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

والخميس المقبل، يتراجع تأثير المنخفض الجوي على البلاد خلال ساعات النهار، لذا يكون الجو ماطرا على فترات وبارداً الى شديد البرودة، وخلال ساعات الليل تعود الامطار لتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.


MENAFN29012024000205011050ID1107782425

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث