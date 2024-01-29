الملكية الأردنية تتسلم طائرات من شركة Embraer البرازيلية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – تم تسليم طائرتين من طراز E195-E2 من صناعة شركة Embraer البرازيلية إلى شركة الخطوط الملكية الأردنية Royal Jordanian Airlines. واحتفالاً بهذه الصفقة ، أقيم حفل يوم الاثنين ٢٢ كانون الثاني/ يناير في شركة Embraer في مدينة ساو جوزيه دوس كامبوس، في ريف ولاية ساو باولو، تلاه احتفال نظمته الخطوط الملكية الأردنية هذا الأسبوع كذلك في الأردن احتفالاً بوصول الطائرتين إلى العاصمة الأردنية عمان. وقد تم تسليم الطائرتين إلى الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن طريق شركة Azorra، وهي شركة متخصصة بتأجير الطائرات. (الطائرتان في الصورة أعلاه).

سلطات رسمية وتنفيذيون يشاركون في الاحتفال

ووفقاً لشركة Embraer، فإن هذا التسليم هو جزء من طلبية أعلن عنها في آيار/مايو الماضي، والذي يتضمن 8 طائرات، حيث إن 6 منها تشكل جزء من محفظة أو سجل طلبات Azorra الثابت مع Embraer وطائرتين سيتم تسليمهما مباشرة إلى الخطوط الجوية الملكية الأردنية. ومن الجدير بالذكر أن الخطوط الملكية الأردنية هي شركة الطيران الوطنية الاردنية وتنفذ رحلات في الشرق الاوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. أما شركة Azorra الأمريكية فهي شريكة للملكية الأردنية، تعمل في مجال التأجير والتمويل ونقل الأسطول وإدارة الأصول لمستثمري الطائرات والممولين ومشغلي شركات الطيران.

وفي بيان تم نشره يشير إلى الدعم الذي تقدمه Azorra، قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الملكية الأردنية، سامر الماجالي، بأن الشركة ستكون الأولى في تشغيل طائرات E2 في الشرق الأوسط. وأكد المجالي قائلاً:“ستساهم عائلة الطائرات E2 في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، مكملة لأسطول الطائرات المتوسطة الحجم narrowbody. وبهذه الطريقة سنتمكن من تحسين قدرة أسطولنا على تلبية الطلب، مخفضين من التكلفة التشغيلية وانبعاثات الكربون، في نفس الوقت الذي نقدم فيه تجربة أفضل وأكثر راحة للمسافرين، مؤكدين على مكانة شركة طيراننا المفضلة في المنطقة”.

الاحتفال في ساو جوزيه دوس كامبوس

وتحدث الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Azorra، جون إيفانز، عن الشراكة مع الملكية الأردنية ودعم Azorra لأهداف الشركة التوسعية والتحديثية. وقال:“نحن واثقون من أن الملكية الأردنية ستثبت قريبا المزايا البيئية والاقتصادية لتشغيل طائرات عائلة E2 ، والتي توفر مستوى فائقاً من الراحة للركاب”. من ناحيته قال أرجان ميجر، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة Embraer للطيران التجاري، إن اختيار عائلة E2 لترقية أسطول الملكية الأردنية هو شهادة على القدرات المتطورة لهذه الطائرات وقصة نجاح إمبراير والعلاقة القوية مع أزورا والملكية الأردنية.

بالإضافة لأهمية الصفقة وأهدافها التوسعية بالنسبة لطرفيها، فإنها ترفع أيضاً من مستوى التجارة بين البرازيل والأردن. وشارك في حفل التسليم في ساو جوزيه دوس كامبوس، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة Embraer، فرانسيسكو غوميز نيتو، كل من سعادة السفير الأردني في البرازيل، الدكتور معن مساعدة، والقنصل الفخري للأردن في ساو باولو، مصطفى عبدوني، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية البرازيلية، محمد عبدوني نيتو. وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية بحضور الغرفة التجارية العربية البرازيلية. كما شكر السفير مساعدة الغرفة العربية البرازيلية على دعمها ودورها في تعزيز العلاقات العربية البرازيلية.

السفير معن مساعده

وفي تصريح له لوكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA قال السفير الأردني د. معن مساعده:” تأتي مشاركتي في هذا الحفل تجسيداً للعلاقات الأردنية البرازيلية المتنامية والمتميزة، والتي كانت إحدى ثمارها توقيع هذه الاتفاقية التجارية بين شركتين معروفتين عالمياً وهما الملكية الأردنية للطيران التي تحتفل هذا العام بمرور ستين عاماً على تأسيسها مع شركة Embraer البرازيلية العريقة لتعزز العلاقات المتميزة بين البلدين بتوجيه من القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا”.

عبدوني نيتو، المجالي والسفير مساعده

وأكد السفير قائلاً:” إن توقيع هذه الاتفاقية تم بدعم من العلاقة الاخوية الوثيقة التي تجمع قائدي البلدين، ويعززها تاريخ من الزيارات على اعلى المستويات والمصالح المشتركة والمواقف المتناغمة. بالإضافة إلى تسجيل التجارة البينية ارقاماً قياسية خلال العامين الماضيين نبني عليها للوصول إلى مستويات اعلى في كافة المجالات.

وأضاف سعادة السفير:“لقد استلمت الملكية الأردنية يوم أمس طائرتين من طراز Embraer 195 E2 من أصل 8 طائرات تم التعاقد عليها، على ان يتم استلام المزيد تباعاً، وتجسد هذه الصفقة الثقة بالمنتج البرازيلي المتميز. فهذه الاتفاقية هدفت من خلالها الملكية الأردنية إلى الاستمرار في الريادة والتميز بتوفير الخدمة النوعية وبأسعار مناسبة لركابها باستخدام طائرات تمتلك أحدث منتجات التكنولوجيا اضافة الى انها صديقة للبيئة وموفرة للطاقة. وتأتي هذه الخطوة ايضا انسجاما مع التجربة الناجحة السابقة للملكية الأردنية منذ عام ٢٠٠٦ باستخدام طائرات Embraer – E1 التي اثبتت كفاءة عالية”. وأضاف السفير:“انتهز هذه المناسبة في علاقات البلدين لدعوة الاخوة المواطنين البرازيليين لزيارة الأردن، فالأجواء مناسبة والخدمات متوفرة، وهي فرصة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة وزيارة الاماكن المقدسة والاستجمام في مياه البحر الميت العلاجية ومشاهدة احدى عجائب الدنيا السبع مدينة البتراء الوردية”.

واختتم سعادة السفير قائلاً:” في الختام اشكر غرفة التجارة العربية البرازيلية على دورها الداعم للعلاقات العربية البرازيلية في كافة المحافل، وأهنئ شركتي الملكية الأردنية وطاقمها الكفؤ بقيادة المدير التنفيذي سامر المجالي و Embraer بقيادة المدير التنفيذي Fransisco Gomes Neto على هذا الانجاز.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA)، تحدث رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، السفير أوسمار شحفي، عن أهمية الصفقة بالنسبة للعلاقات التجارية للبرازيل مع الدول العربية وللبرازيل كمورد للتكنولوجيا في قطاع شديد التنافسية.“إن تسليم الطائرات إلى شركة الطيران الملكية الأردنية له أهمية خاصة: القدرة التنافسية وقدرة البرازيل في منتج ذي قيمة مضافة عالية جدا مثل الطائرات. حيث إنه يظهر إمكانية تنويع صادرات إلى الدول العربية بمنتجات ذات تطور تكنولوجي عال وهذا الصفقة هي مثال يحتذى به، كي تقوم شركات الطيران العربية الأخرى بشراء طائرات Embraer أيضاً”.

الملكية الأردنية

طائرات E195-E2 تستخدم في الخطوط الجوية الملكية الأردنية

تلعب الخطوط الجوية الملكية الأردنية دوراً رئيسياً في اتصالات الأردن الدولية. تمتلك الشركة أسطولاً مختلطاً يتكون من 28 طائرة وباعتبارها عضواً في تحالف Oneworld ، فإنها تستفيد من شبكة عالمية من شركات الطيران، مما يوفر للمسافرين اتصالاً واسعاً. وتستثمر الشركة في التحديث المستمر للأسطول وتخطط لزيادته إلى 40 طائرة، واعتماد أحدث تقنيات الطيران للحصول على كفاءة تشغيلية أكبر وتقليل الأثر البيئي. تلعب الملكية الأردنية دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية في الأردن، وتعزيز السياحة وتسهيل التجارة في البلاد.

شركة Embraer

شركة Embraer هي واحدة من الشركات البرازيلية العالمية، والتي تنتج تكنولوجيا عالية حاضرة في طائراتها المنتشرة حول العالم. ومنذ تأسيسها في العام 1969، سلمت Embraer أكثر من 8 آلاف طائرة. وهي الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطائرات التجارية التي تحتوي إلى ما يصل إلى 150 مقعداً والمصدر الرئيسي في البرازيل للسلع ذات القيمة المضافة العالية. تحافظ على الوحدات الصناعية والمكاتب ومراكز الخدمة وتوزيع قطع الغيار، من بين أنشطة أخرى في الأمريكيتين، وأفريقيا، وآسيا، وأوروبا.





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