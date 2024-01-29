بيان صادر عن السفارة الأمريكية في عمان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت السفارة الأمريكية في عمان، بيانا، أدانت فيه الهجوم الذي وقع ضد القوات الأمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا.

وذكر بيان السفارة الأمريكية، أنها تشارك الحداد على مقتل ثلاثة من أفراد القوات الأمريكية في هجوم لطائرة مُسيرة.



وقالت السفارة الأمريكية، "لقد قدم الأفراد الذين سقطوا حياتهم دفاعاً عن الولايات المتحدة وضماناً لسلامة حلفائنا وشركائنا في الحرب ضد الإرهاب.

وأضاف البيان، "سيتم تكريم تضحياتهم إلى الأبد من قبل السفارة. إن الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن هي حجر أساس للاستقرار والأمن في المنطقة وتعاوننا الأمني الثنائي القوي هو ركيزة لعلاقتنا".

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة