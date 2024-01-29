غداً.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً على الجزر وبعض المناطق خاصة الغربية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، الموج في الخليج العربي مضطرب إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:59، والمد الثاني عند الساعة 05:01، والجزر الأول عند الساعة 09:10، والجزر الثاني عند الساعة 22:09.

في بحر عمان الموج مضطرب إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:12، والمد الثاني عند الساعة 42:00، والجزر الأول عند الساعة 18:09، والجزر الثاني عند الساعة 07:15.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 20 80 25

دبي 26 20 75 35

الشارقة 25 18 80 35

عجمان 26 21 80 45

أم القيوين 25 16 85 40

رأس الخيمة 26 14 85 35

الفجيرة 28 21 80 35

العـين 26 15 75 25

ليوا 26 16 80 25

الرويس 24 17 75 30

السلع 25 19 80 45

دلـمـا 24 20 85 40

طنب الكبرى 25 20 80 45

طنب الصغرى 25 20 80 45

أبو موسى 25 20 80 55.

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