غداً.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً على الجزر وبعض المناطق خاصة الغربية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وحركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، الموج في الخليج العربي مضطرب إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:59، والمد الثاني عند الساعة 05:01، والجزر الأول عند الساعة 09:10، والجزر الثاني عند الساعة 22:09.
في بحر عمان الموج مضطرب إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:12، والمد الثاني عند الساعة 42:00، والجزر الأول عند الساعة 18:09، والجزر الثاني عند الساعة 07:15.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:
المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى
أبوظبي 25 20 80 25
دبي 26 20 75 35
الشارقة 25 18 80 35
عجمان 26 21 80 45
أم القيوين 25 16 85 40
رأس الخيمة 26 14 85 35
الفجيرة 28 21 80 35
العـين 26 15 75 25
ليوا 26 16 80 25
الرويس 24 17 75 30
السلع 25 19 80 45
دلـمـا 24 20 85 40
طنب الكبرى 25 20 80 45
طنب الصغرى 25 20 80 45
أبو موسى 25 20 80 55.
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