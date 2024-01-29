ارتفاع معدلات الوفاة بسبب سرطان القولون والمستقيم بين الشباب في أوروبا

أظهرت دراسة نشرتها جامعة ميلانو،

أخيراً،

ارتفاع معدلات الوفاة بسبب سرطان القولون والمستقيم بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عاماً في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقال كارلو لا فيكيا الذي قاد البحث الذي نشرته الدورية العلمية "أنالز أوف أونكولوجي" المتخصصة في أمراض السرطان، إن أحد أسباب هذه الزيادة هو ارتفاع نسبة الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن.

وذكر الباحثون أن العوامل الأخرى تشمل زيادة استهلاك الكحول وقلة النشاط البدني.

وأوضح الباحثون أن سرطان القولون والمستقيم في سن مبكرة يكون أكثر شدة بشكل عام وتكون فرص البقاء على قيد الحياة أقل منه لدى كبار السن.

واقترح الباحثون

أن تدرس السلطات الصحية توسيع نطاق فحص سرطان الأمعاء ليشمل الشباب، بدءاً من سن 45 عاما.

ويتطور سرطان القولون والمستقيم عادة من زوائد في جدار الأمعاء، والتي يمكن إزالتها أثناء منظار القولون قبل أن تتطور إلى سرطان.

وفي ألمانيا، يمكن للنساء البالغات من العمر 55 عاماً فأكثر والرجال البالغين من العمر 50 عاماً فأكثر إجراء منظار القولون عندما يكونون مشمولين في نظام التأمين الصحي العام في البلاد، والذي يتم تمويله من خلال مساهمات أرباب العمل والموظفين.

ووفقاً للمركز الألماني لأبحاث السرطان، يتم تشخيص إصابة نحو 55 ألف شخص بسرطان الأمعاء سنوياً ويلقى أكثر من 20 ألف شخص حتفهم.

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