مهرجان أبوظبي البحري يكرم أبطال الزوارق اللاسلكية والتجديف الحديث و«كاياك» أصحاب الهمم



شهدت منافسات الزوارق اللاسلكية، والشراعية الحديثة، والتجديف بالكاياك لأصحاب الهمم، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية أمس ضمن مهرجان أبوظبي البحري، تنافساً قوياً بين المتسابقين للفوز بأحد المراكز الثلاثة الأولى، حيث تم تتويج الأبطال في احتفالية كبرى أمام مقر النادي على كورنيش أبوظبي.

ويقام مهرجان أبوظبي البحري تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، ويشتمل على 15 بطولة ونشاطاً من فعاليات تراثية وحديثة، تقام على كاسر الأمواج.

وتصدر عمر عيسى حسن منافسات فئة سل 2 في بطولة الزوارق اللاسلكية، بينما حصل عزام عيسى حسن على المركز الأول في فئة سل 3، ونال ناصر علي عباس البلوشي المركز الأول في فئة سل 4، وفي منافسات التجديف الحديث، فاز السنغافوري لوكاس كاو بالمركز الأول في منافسات الأوبتيمست العمومي، وتصدرت مواطنته ديسيري لي منافسات السيدات، فيما ذهب المركز الأول في منافسات الجونيورز إلى خليفة أحمد الرميثي.

وفي منافسات العمومي إلكا 4 فاز ماجد المرزوقي بالمركز الأول، وحل ثانياً محمد مروان، وجاء ثالثاً سيف طارق المرزوقي، وتصدرت كاميليا القبيسي منافسة السيدات، وحلت ثانية مروة الحمادي، وجاءت ثالثة اليازية الحمادي، فيما ذهب المركز الأول لفئة الجونيور إلى محمد مروان، وجاء ثانياً عبدالله المرزوقي، وحل ثالثاً مروان الحمادي.

وفاز بصدارة منافسة إلكا 6 حمزة آل علي، وجاء ثانياً عثمان الحمادي، وثالثاً محمد عبدالكريم. وفي سباق التجديف الكاياك لأصحاب الهمم حصل سليمان الحمادي وسيف النعيمي على المركز الأول، وتصدر صالح فهد حتروش سباق الفردي.

وكرم الفائزين سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وهزاع محمد الجنيبي مدير إدارة العمليات البحرية في أبوظبي البحرية، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بالنادي.

وينظم نادي أبوظبي البحري غداً الثلاثاء سباق البوانيش ضمن برنامج الفعاليات والأنشطة التراثية، حيث شهدت عمليات التسجيل إقبالاً كبيراً، ويعد هذا السباق الأول ضمن روزنامة السباقات التراثية في المهرجان.

من جانبه، أكد خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن الترتيبات الفنية واللوجستية والتنظيمية لإقامة السباقات التراثية البحرية في المهرجان قد اكتملت، مشيراً إلى أن سباقات البوانيش تستقطب أعداداً كبيرة من البحارة، وتشهد تنافساً قوياً ومثيراً بين المشاركين.

وأضاف الرميثي، أن فعاليات المهرجان تسير وفق البرنامج المعد، الأمر الذي سهل على المشاركين حضور السباقات والتفاعل مع الأنشطة في القرية التراثية، وستشهد الأيام المقبلة من المهرجان تنظيم العديد من المنافسات في الرياضات البحرية التقليدية والتراثية، والرياضات الحديثة، ومن المنتظر أن يقدم خلالها المشاركون عروضاً قوية وممتعة تجذب المزيد من الجماهير.

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