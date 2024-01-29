بعد إصابته خلال التدريبات.. وليد الركراكي يعلن غياب سفيان بوفال عن المغرب حتى نهاية كأس أمم أفريقيا

أكد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب غياب لاعبه سفيان بوفال حتى نهاية منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بعد إصابته خلال التدريبات.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة جنوب أفريقيا غدا الثلاثاء "بوفال تعرض لإصابة عضلية في التدريبات مثلما كان من الممكن أن يحدث في أي مباراة.

"انتهت البطولة بالنسبة لبوفال، فقدنا لاعبا مهما.

"الإصابة ستبعده عن باقي المباريات باستثناء حدوث معجزة".

وبسؤاله عن موقف حكيم زياش من المشاركة أمام جنوب أفريقيا أوضح المدرب أن اللاعب مستعد للتضحية من أجل المشاركة في المباراة.

تعرض زياش لإصابة في الكاحل خلال مباراة زامبيا التي انتهت بفوز المغرب 1-صفر في ختام دور المجموعات، ليتم استبداله بين شوطي المباراة بعدما سجل الهدف الوحيد في المباراة.

وأضاف الركراكي "نفعل كل شيء مع الجهاز الطبي لتجهيز زياش ليكون حاضرا. إنه لاعب مهم جدا للفريق.

"سنتخذ القرار في اللحظات الأخيرة، وإذا كان قادرا على اللعب سنقوم بكل شيء لفعل ذلك".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز