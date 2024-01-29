مكتوم بن محمد يفتتح النسخة الـ49 من معرض الصحة العربي 2024

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن منظومة الخدمات الطبية والرعاية الصحية في دبي تمضي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدة في هذا المجال، عبر توفير أفضل الإمكانات وتعزيز جاهزيته برفده بمنشآت صحية متطورة وكوادر عالية الكفاءة، وتقنيات بالغة التطور.

وأشار سموه إلى أن قطاع الصحة يمثل أحد أهم القطاعات التي تمنحها دبي ودولة الإمارات أولوية قصوى لتطويرها والنهوض بقدراتها بما يتماشى مع الخطط التنموية الطموحة التي تضع رفاهية الإنسان وسعادته كهدف استراتيجي تُسخّر في سبيل تحقيقه كافة الإمكانات، وذلك من خلال استقطاب الخبرات والمواهب والمؤسسات الرائدة عالمياً، لتكون دبي دائماً المحور الذي تنطلق منه الأفكار الخلاقة والحلول التي تؤكد مكانتها كمركز فاعل وشريك مؤثر في مجال الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال افتتاح سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لفعاليات الدورة 49 لمعرض الصحة العربي، الحدث الذي يشكل أكبر تجمع لشركات تكنولوجيا ومنتجات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة ما يزيد على 3400 جهة عارضة وأكثر من 180 دولة مشاركة من جميع أنجاء العالم، إلى جانب عدد كبير من الخبراء والمستثمرين والمسؤولين ضمن المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، وتستمر فعالياته حتى الأول من فبراير المقبل.

جولة

واطلع سموه خلال جولة شملت عدداً من الأجنحة العالمية والمحلية المشاركة في المعرض الذي يضم أكثر من 40 جناحًا دوليًا، على ما يضمه الحدث الرائد من مشاركات لكبرى الشركات العالمية، حيث أثنى سموه على ما يوفره الحدث الرائد على مستوى المنطقة من منصة مؤثرة وفعالة تهدف إلى معالجة التحديات العالمية في مجال الرعاية الصحية، إضافة إلى دوره في إتاحة المشاركين لفرصة التواصل مع الجهات الرائدة في القطاع من مختلف أنحاء العالم، واستعراض المؤسسات والشركات لمنجزاتها وتطورها وتعزيز انتشارها التجاري انطلاقا من دبي إلى العالم.

وحرص سموه خلال جولته في المعرض على التوقُّف لدى عدد من الأجنحة للاطلاع على ما تقدمه من منتجات وتقنيات وحلول مبتكرة، حيث زار سموه منصة "M42 " حيث أطلع سموه على ما تقدمه من مشاريع في استشراف مستقبل الصحة المستدامة مدفوعة بأحدث التقنيات لاسيما المرتبطة بعلم الجينوم والذكاء الاصطناعي.

كما زار سموه جناح مدينة دبي الطبية، حيث أطلع سموه على أبرز إنجازات المدينة، وما تقدمه من مشروعات في مجال تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية، إضافة إلى مشاركات المدينة ضمن الجلسات الحوارية التي يتخللها المعرض ضمن فعالياته.

وتوقف سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عند منصة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والتي تشارك في الدورة الحالية للمعرض عبر أربعة محاور رئيسية تحمل عناوين "مجتمع صحي" و"رعاية رائدة" و"ذكاء اصطناعي وتنبؤ استباقي" و"الاستدامة" ويتضمن كل محور حزمة من المبادرات والمشاريع والبرامج الاستثنائية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية.

وأستمع سموه خلال جولته في معرض الصحة العربي إلى شرح حول ما تقدمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع من مشاريع ومبادرات تضمنت ثمانية مشاريع تُبرز أهم إنجازات الوزارة في برامج الوقاية والصحة العامة إلى جانب أحدث الأنظمة والحلول التقنية كجزء من التزام الوزارة بـ"استراتيجية نحن الإمارات 2031" بتعزيز سعادة المتعاملين والاستدامة الصحية وجودة الحياة عبر حوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة.

كما زار سموه جناح شركة "فيليبس" الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الصحية، حيث استمع سموه إلى شرح حول مجموعة من أحدث الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالمرضى لدعم التشخيص الدقيق والرعاية المتصلة، حيث تركز الشركة من خلال مشاركتها في المعرض على تأكيد التزامها بإعادة رسم ملامح الرعاية الصحية لتتمحور حول المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال مواصلة تقديم أحدث الابتكارات التكنولوجية.

وخلال الجولة توقف سموه عند منصة شركة "جي إي هيلث كير" حيث تعرف سموه على ما تقدمه الشركة العالمية من حلول تقنية مبتكرة تسهم في تطوير كفاءة عمليات التشخيص عبر تحليل البيانات والاستفادة من برمجيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجموعة من الحلول الصحية الرقمية المخصصة في تحسين القدرات السريرية ورعاية المرضى.

وزار سموه الجناح الإيطالي في المعرض حيث اطلع سموه على مجموعة واسعة من المنتجات التكنولوجية المبتكرة بما في ذلك الأجهزة الطبية وحلول تكنولوجيا المعلومات الحيوية في الرعاية الصحية والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والمواد المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والضوئيات وتقنيات النانو إضافة إلى آخر المستجدات حول الابتكارات الإيطالية الحديثة في مجال الإدارة الاستراتيجية للبيانات الصحية والذكاء الاصطناعي في التشخيص وتحليل الخوارزميات المطبقة على الصحة العامة.

رافق سموه خلال الزيارة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وسعادة عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لـ "دبي الصحية"، وسعادة هلال سعيد المري، رئيس سُلطة مركز دبي التجاري العالمي، وعدد من المسؤولين والخبراء والمعنيين بالقطاع الطبي.

قطاعات رئيسية

ويتمحور المعرض في دورته الحالية حول تسعة قطاعات رئيسية، تشمل المعدات والأجهزة الطبية؛ والمستلزمات والسلع الاستهلاكية؛ وجراحة العظام والعلاج الطبيعي؛ والتصوير والتشخيص؛ والرعاية الصحية والخدمات العامة؛ وأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات؛ والبنية التحتية والأصول؛ والعافية والوقاية الصحية؛ والتحول، كما يتناول مؤتمر الصحة العربي 2024 المُرافق للمعرض عشرة مواضيع مهمة، بدءاً من مرض السكري وصولاً إلى طب الطوارئ والرعاية الحرجة ومكافحة العدوى وإدارة الجودة.

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