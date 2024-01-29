أكاديمية الاتحاد الدولي بدبي تنظم دورة التغذية الأساسية للرياضيين

نظمت أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في الإمارات والشرق الأوسط، التي تتخذ من دبي مقراً لها، دورة التغذية الأساسية للرياضيين، التي أقيمت في فندق الخوري في دبي، أول من أمس، بمشاركة بارزة للمدربين والرياضيين، وبحضور رئيس الأكاديمية العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، والأعضاء، واشتملت الدورة على محاضرات حديثة ومعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، ومقره في إسبانيا.

قدم الدورة المهندس وليد عبدالكريم، مدير الأكاديمية، وبسمة صلاح العامري، أخصائية التغذية، واشتملت الدورة على معلومات قيمة عن العناصر الغذائية الأساسية التي تمكن الرياضيين من الاستمرار بالتدريبات الرياضية بشكل منتظم، كما ركزت على أهمية اختيار العناصر الحيوية والضرورية للرياضي خلال التدريبات بشكل عام، وللمشاركة في المنافسات، وفي محور ثانٍ سلطت الدورة التي قدمتها الأكاديمية على الأبحاث العلمية الحديثة المتعلقة بالتغذية، والتي من شأنها أن تسهم بنقلة نوعية متسارعة في أداء الرياضيين واللياقة البدنية والجاهزية الفنية، واختتمت الدورة بالتطرق إلى المكملات الغذائية بأنواعها وأهميتها للرياضيين، تلا ذلك تكريم الشركاء الاستراتيجيين.

واختتمت الدورة بكلمة ركز من خلالها رئيس الأكاديمية على ضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة في تجهيز الرياضيين للبطولات، مؤكداً أنها من العناصر المهمة في التدريب، ولها دور مهم في بناء العضلات بشكل صحي مميز، مبيناً أن إدارة الأكاديمية تحرص على مواكبة أهم التحديثات العلمية لتطوير المحاضرات بما يخدم المشاركين.

بدوره، أكد المهندس وليد عبدالكريم أن هذه الدورة ستكون امتداداً لدورات لاحقة تركز على أهمية التغذية الرياضية، ووفقاً لخطة علمية معتمدة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام والخطة المعتمدة لمجلس إدارة الأكاديمية.

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