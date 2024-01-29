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أمير عبدو المدير الفني لمنتخب موريتانيا: نحلم بكتابة التاريخ أمام كاب فيردي في بطولة أمم افريقيا

1/29/2024 9:24:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد امير عبدو المدير الفني لمنتخب موريتانيا أنه فخور بما حققه حتي الآن في بطولة أمم افريقيا التي تقام بكوت ديفوار وتستمر حتي 11 فبراير المقبل.

وقال عبدو في تصريحات للموقع الرسمي للكاف اليوم الاثنين إن مباراة كاب فيردي (الرأس الأخضر) التي ستقام اليوم هي فرصة للتاريخ وإسعاد جماهير موريتانيا.

وأضاف :"أعمل مع موريتانيا منذ عامين ونصف وأنا فخور بما حققناه حتى الآن، بفضل العمل الجاد الذي قام به اللاعبون الذين ذهبوا للفوز على الجزائر من أجل التأهل، لم أتمكن من تحقيق كل هذا بمفردي، لذا فهذا شرف لي أن أدرب هذا الجيل".

وأوضح :"أنا فخور حقًا بالمساعدة طوال دور المجموعات ، لم يعتقد أحد أننا قادرون على التأهل لكننا نجحنا في ذلك، نحن لن نستسلم وسنستمر".

وتابع:" يجب أن نواجه كاب فيردي بنفس الطموحات والشغف ، ولا نتوقف عن الحلم لإسعاد موريتانيا ..كاب فيردي فريق مميز وستكون مباراة صعبة".

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