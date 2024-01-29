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البيت الأبيض: لا نريد توسيع الحرب ومحادثات إطلاق الرهائن بناءة

1/29/2024 9:24:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تريد حرباً أوسع نطاقاً مع إيران ولا في المنطقة، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن طائرة مسيرة واحدة هي التي استهدفت جنوداً أمريكيين في الأردن مطلع الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي لمحطة إم.إس.إن.بي.سي في مقابلة، إن محادثات تهدف إلى إطلاق سراح رهائن محتجزين في قطاع غزة بناءة، وإن بلاده ترى أن هناك إطار عمل للتوصل لاتفاق جديد.

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