البيت الأبيض: لا نريد توسيع الحرب ومحادثات إطلاق الرهائن بناءة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تريد حرباً أوسع نطاقاً مع إيران ولا في المنطقة، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن طائرة مسيرة واحدة هي التي استهدفت جنوداً أمريكيين في الأردن مطلع الأسبوع.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي لمحطة إم.إس.إن.بي.سي في مقابلة، إن محادثات تهدف إلى إطلاق سراح رهائن محتجزين في قطاع غزة بناءة، وإن بلاده ترى أن هناك إطار عمل للتوصل لاتفاق جديد.
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