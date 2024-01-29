6.5 مئوية أقل درجة حرارة مسجلة في الإمارات

سجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد، اليوم، أقل درجة حرارة على الدولة بواقع 6.5 درجات مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة 7:45 صباحاً، بينما سجلت أعلى درجة في كلباء بالشارقة بواقع 29.9 درجة مئوية عند الساعة 3:45 عصراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

واستمر طقس اليوم "الاثنين" غائماً جزئياً، ليصبح غائماً على الجزر وبعض المناطق الغربية بعد الظهر، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً والبحر ظل مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، وشهدت مناطق متفرقة شمالاً سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، حيث سقطت أمطار

تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على الشارقة وفي رأس الخيمة على وادي البيح وخفيفة على شمل.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد "الثلاثاء" غائماً جزئياً وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق خاصة الغربية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع المركز الوطني سقوط أمطار متفاوتة خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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