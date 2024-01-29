ماج تُطلق مشروع ستابيو غاردن ليفينج في سويسرا ضمن علامة كيتورا

أطلقت ماج؛ شركة التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة؛ مشروعها الجديد "ستابيو غاردن ليفينج" في مدينة ستابيو في سويسرا، ضمن العلامة التجاريّة كيتورا، وبالشراكة مع مجموعة "A++" الرائدة في التصميم والتطوير العقاري. ويأتي ذلك في إطار خطط الشركة لتوسيع نطاق علامة "كيتورا" نحو العالميّة، في أعقاب إطلاقها الناجح في دبي.

وبقيمة إجمالية تبلغ 781 مليون درهم (185 مليون فرنك سويسري)، يجسّد المشروع مفهوم "العيش البيولوجي" الذي يدمج الطبيعة في البيئة المبنية، الأمر الذي يسهم في تحسين الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية لسكانه.

ومن المقرّر الانتهاء من مشروع "ستابيو غاردن ليفينج من كيتورا" بحلول عام 2026، ليشتمل عند إنجازه على 180 وحدة سكنيّة موزعة على 14 مبنى، كل منها مجهز بأحدث مرافق الراحة، والتي تضمّ منطقة مخصّصة للياقة البدنية وأخرى للعب الأطفال، بالإضافة إلى مساحة عمل مشتركة ومساحة لتخزين الدراجات الهوائية.

وقد تم تصميم الوحدات السكنيّة داخل المشروع لتجمع بشكل متناغم بين الأغراض الوظيفيّة والجاذبية الجمالية، مما يؤدي إلى إنشاء مناطق معيشة رائعة واستثنائيّة، حيث حصل المشروع على شهادة Minergie، المعيار السويسري لكفاءة الطاقة والراحة في المباني.

وأعرب طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير عن سعادته بتوسيع علامة كيتورا عالميًا في سويسرا من خلال الشراكة مع مجموعة A++. وقال: "يجسّد المشروع التآزر بين خبرة ماج في التطوير العقاري وريادة مجموعة A++ في التصميم. ونؤكّد ثقتنا في أنّ هذا التعاون سيؤدي إلى تحقيق نتائج متميزة وحلول مبتكرة، مما سيؤدي في النهاية إلى تعزيز نمط حياة السكان وإعادة تشكيل القطاع العقاري عالمياً".

وتم الكشف عن مشروع كيتورا الجديد في سويسرا؛ بعد الإطلاق الناجح للعديد من المشاريع ضمن علامة كيتورا في دبي، بما في ذلك مشروع "ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد" ضمن منتجع كيتورا، ومشروع كيتورا ريزيرف، إلى جانب مشروع كيتورا الفاخر المزمع إطلاقه قريباً في داون تاون دبي.

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