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2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

1/29/2024 9:24:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 684 مبايعة بقيمة 1.89 مليار درهم، منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 483.87 مليون درهم و634 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.41 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 122.31 مليون درهم في منطقة الحبية السادسة تليها مبايعة بقيمة 53.61 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 30.44 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 47.68 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 65.99 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 5.95 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 67.5 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 44.49 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 43.5 مليون درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 135.12 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 70 مبايعة بقيمة 69.82 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 86.18 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 378.9 مليون درهم منها 27 رهن أراض بقيمة 150.74 مليون درهم و119 رهن فلل وشقق بقيمة 228.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 60.9 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 56.12 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 33 هبة بقيمة 452.71 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الثالثة بقيمة 175 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 152.46 مليون درهم.

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