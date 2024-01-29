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إيقاف رئيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية بتهم فساد

1/29/2024 9:24:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) أنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني، لتورطه في تهم فساد.

وأوضح المصدر، في بيان عبر الحساب الرسمي للهيئة في منصة «إكس»، أن المدني تورط بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال بحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها (206,630,905) مليون ريال.

وذكر أنه قام بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، ما مكَّنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها (1,298,923) مليون ريال.

ولفت إلى أنه حصل على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وأرباح من المشاريع بواسطة أحد أقاربه، ويدعى محمد بن سليمان محمد الحربي، الذي أقرَّ بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملاكها وتمريرها.

وأكد أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات وإحالتهم إلى القضاء.

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