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رئيس وزراء جورجيا يعلن استقالته

1/29/2024 9:24:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي جاريباشفيلي، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون اليوم، استقالته قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر.

كانت وسائل إعلام جورجية قد ذكرت، في وقت سابق، أن إيراكلي كوباخيدزه، رئيس الحزب الجورجي الحاكم، سيحل محل جاريباشفيلي، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ 2021.

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