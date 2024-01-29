رئيس وزراء جورجيا يعلن استقالته

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي جاريباشفيلي، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون اليوم، استقالته قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر.
كانت وسائل إعلام جورجية قد ذكرت، في وقت سابق، أن إيراكلي كوباخيدزه، رئيس الحزب الجورجي الحاكم، سيحل محل جاريباشفيلي، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ 2021.
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