قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف جنوب دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري، اليوم، سقوط قتلى وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط جنوب دمشق.

وأوضح المصدر، في بيان عبر موقع وزارة الدفاع السورية في «فيسبوك»، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بقصف جوي من اتجاه الجولان عدداً من النقاط جنوب دمشق، ما أسفر عن عدد القتلى والجرحى المدنيين، إضافة إلى بعض الخسائر المادية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن «انفجارات عنيفة دوَّت في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن استهداف يرجَّح أنه إسرائيلي استهدف إحدى المزارع في محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق».

ووفق المرصد، جاء ذلك وسط تصدي للدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام في محاولة للتصدي للصواريخ.

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