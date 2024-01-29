مقتل سائق صدم جندياً إسرائيلياً بسيارته في حيفا

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن جندياً أُصيب بجراح خطرة، اليوم، عندما صدمه سائق عمداً، على ما يبدو، بسيارته بالقرب من قاعدة بحرية في مدينة حيفا الساحلية.

وأوضحت الشرطة أنه تم تحييد المهاجم، مؤكدةً أنه يجري التحقيق في الحادث. وذكرت تقارير إعلامية أنه تم قتل المهاجم.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث المهاجم المشتبه به وهو ملقى على الأرض وبجانبه بلطة.

وقبل أسبوعين قُتلت امرأة مسنَّة في هجوم مماثل في رعنانا قرب تل أبيب، وأصيب عدد آخر من الأشخاص عندما صدمهم فلسطينيان مشتبه بهما بسيارتين، كما أصيب أيضاً عدد من الأشخاص بطعنات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز