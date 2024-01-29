مقتل سائق صدم جندياً إسرائيلياً بسيارته في حيفا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن جندياً أُصيب بجراح خطرة، اليوم، عندما صدمه سائق عمداً، على ما يبدو، بسيارته بالقرب من قاعدة بحرية في مدينة حيفا الساحلية.
وأوضحت الشرطة أنه تم تحييد المهاجم، مؤكدةً أنه يجري التحقيق في الحادث. وذكرت تقارير إعلامية أنه تم قتل المهاجم.
وأظهرت لقطات من مكان الحادث المهاجم المشتبه به وهو ملقى على الأرض وبجانبه بلطة.
وقبل أسبوعين قُتلت امرأة مسنَّة في هجوم مماثل في رعنانا قرب تل أبيب، وأصيب عدد آخر من الأشخاص عندما صدمهم فلسطينيان مشتبه بهما بسيارتين، كما أصيب أيضاً عدد من الأشخاص بطعنات.
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