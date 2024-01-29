رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الزعبي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدا من أبناء عشيرة الزعبي، الذين عبروا عن فخرهم بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، وجهوده لنصرة الأشقاء الفلسطينيين، جراء ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم، وما تشهده الضفة الغربية من انتهاكات وإجراءات تعسفية.وفي بداية اللقاء، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك للحضور، واعتزاز جلالته بهم وبجميع الأردنيين، مستهلا حديثه باستعراض مواقف الأردن، وجهود جلالة الملك المكثفة والمتواصلة على الصعد السياسية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية، ولوقف العدوان الهمجي الإسرائيلي.وقال العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يبذل، ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جهودا كبيرة لوقف العدوان والمجازر الوحشية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

بدورهم، أكد الحضور التفافهم حول القيادة الهاشمية، ووقوفهم خلف جلالة الملك في جميع مواقفه، التي هي وسام فخر واعتزاز على صدور كل الأردنيين.

وثمنوا جهود جلالة الملك ومساعيه الدولية والإقليمية المتواصلة، السباقة والمتقدمة، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وأهلها، وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإغاثية والطبية للأشقاء في قطاع غزة.

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