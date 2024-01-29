Monday, 29 January 2024 06:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النشامى يخطفون الفوز من العراق بالمهمة المستحيلة

1/29/2024 9:13:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تأهل المنتخب الأردني الى دور الـ 8 (ربع النهائي) من كأس آسيا بفوز درامي على المنتخب العراقي.
وانتهى اللقاء بفوز النشامى بنتيجة 3/2.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN29012024000208011052ID1107781155

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث