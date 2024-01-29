النشامى يخطفون الفوز من العراق بالمهمة المستحيلة
التاريخ
1/29/2024 9:13:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تأهل المنتخب الأردني الى دور الـ 8 (ربع النهائي) من كأس آسيا بفوز درامي على المنتخب العراقي.
وانتهى اللقاء بفوز النشامى بنتيجة 3/2.
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