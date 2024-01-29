Monday, 29 January 2024 06:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسبانيا: سنواصل تمويل الأونروا

1/29/2024 9:13:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن مدريد لن تعلق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
كما أعلنت النرويج، الأحد، أنها ستواصل تمويل الوكالة في ظل مزاعم إسرائيلية بتورط موظفين في عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN29012024000208011052ID1107781154

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث