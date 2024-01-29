إسبانيا: سنواصل تمويل الأونروا

إسبانيا: سنواصل تمويل الأونروا
التاريخ
1/29/2024 9:13:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن مدريد لن تعلق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
كما أعلنت النرويج، الأحد، أنها ستواصل تمويل الوكالة في ظل مزاعم إسرائيلية بتورط موظفين في عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
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