الخصاونة: النشامى عبروا عن الأردني الذي لا يعرف الاستسلام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة منتخب النشامى بفوزه على المنتخب العراقي في كأس آسيا.
وقال الخصاونة، إن منتخب النَّشامى عبَّر اليوم بأدائه المميَّز والاستثنائي عن الشخصيَّة الأردنيَّة التي لا تعرف اليأس ولا الاستسلام، وأسعد الأردنيين جميعاً بهذا الفوز وهذا الأداء الرَّفيع وهذه الروح الوثَّابة.
وأضاف، مبروك للنَّشامى الفوز، ومبروك هذه الصَّلابة.
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