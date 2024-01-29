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الخصاونة: النشامى عبروا عن الأردني الذي لا يعرف الاستسلام

1/29/2024 9:13:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة منتخب النشامى بفوزه على المنتخب العراقي في كأس آسيا.
وقال الخصاونة، إن منتخب النَّشامى عبَّر اليوم بأدائه المميَّز والاستثنائي عن الشخصيَّة الأردنيَّة التي لا تعرف اليأس ولا الاستسلام، وأسعد الأردنيين جميعاً بهذا الفوز وهذا الأداء الرَّفيع وهذه الروح الوثَّابة.
وأضاف، مبروك للنَّشامى الفوز، ومبروك هذه الصَّلابة.

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