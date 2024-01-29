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مجلس الحرب يجتمع اليوم لبحث نتائج اجتماع باريس

1/29/2024 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيسا جهازي المخابرات الإسرائيلية (الموساد) والأمن الداخلي (الشاباك) ومسؤول ملف الأسرى سيطلعون اليوم مجلس الحرب على نتائج اجتماع باريس.


وقالت الهيئة في وقت سابق إن مباحثات باريس التي عقدت بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، انتهت بتقدم في المحادثات بشأن تبادل الأسرى.


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