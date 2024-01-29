مجلس الحرب يجتمع اليوم لبحث نتائج اجتماع باريس

مجلس الحرب يجتمع اليوم لبحث نتائج اجتماع باريس
التاريخ
1/29/2024 8:11:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيسا جهازي المخابرات الإسرائيلية (الموساد) والأمن الداخلي (الشاباك) ومسؤول ملف الأسرى سيطلعون اليوم مجلس الحرب على نتائج اجتماع باريس.
وقالت الهيئة في وقت سابق إن مباحثات باريس التي عقدت بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، انتهت بتقدم في المحادثات بشأن تبادل الأسرى.
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