بلدية عجلون الكبرى تتسلم عددا من الآليات الجديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسلمت البلدية عدد من الآليات الجديدة قدمت من وزارة الإدارة المحلية على إثر زيارة وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان لبلدية عجلون العام الماضي.
وقالت البلدية، إنها تسلمت "قلاب متسوبيشي" وسيتم لاحقا استلام "قلاب ديانا وبوب كات" مقدمات كدعم من مجلس محافظة عجلون (اللامركزية) حيث يعتبر مجلس محافظة عجلون الشريك الداعم الرئيسي لبلدية عجلون.
وأكد رئيس البلدية حمزة الزغول أن البلدية تسعى دائما إلى تحديث آلياتها لتتمكن من تلبية احتياجات المناطق التابعة لها، وتقديم خدمات أفضل للمجتمع المحلي.
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