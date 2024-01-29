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بلدية عجلون الكبرى تتسلم عددا من الآليات الجديدة

1/29/2024 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسلمت البلدية عدد من الآليات الجديدة قدمت من وزارة الإدارة المحلية على إثر زيارة وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان لبلدية عجلون العام الماضي.


وقالت البلدية، إنها تسلمت "قلاب متسوبيشي" وسيتم لاحقا استلام "قلاب ديانا وبوب كات" مقدمات كدعم من مجلس محافظة عجلون (اللامركزية) حيث يعتبر مجلس محافظة عجلون الشريك الداعم الرئيسي لبلدية عجلون.


وأكد رئيس البلدية حمزة الزغول أن البلدية تسعى دائما إلى تحديث آلياتها لتتمكن من تلبية احتياجات المناطق التابعة لها، وتقديم خدمات أفضل للمجتمع المحلي.


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